मोबाईल हैक कर लोगों को भेजा क्यूआर कोड और रुपए ऐंठ लिए

विक्रम विवि की संस्कृत अकादमी के एचओडी के साथ हुआ हादसा, लेकिन पुलिस में नहीं लिखवाई रिपोर्ट

उज्जैन.

सोशल मीडिया पर ठगी के मामले कम नहीं हो रहे हैं। हर रोज होने वाले नए-नए तरीके की सोशल जालसाजी में अब एक और मामला सामने आया है। मोबाईल हैक के शिकार विक्रम विश्वविद्यालय की संस्कृत अकादमी के एचओडी राजेश्वर मुसलगांवकर हो गए। उनका मोबाईल हैक कर किसी ने उनके परिचितों से रुपए ऐंठ लिए, लेकिन मुसलगांवकर ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई।

राजेश्वर मुसलगांवकर के अनुसार ७ मई को दोपहर बाद किसी ने उनका मोबाईल हैक कर उसमें दर्ज नंबरों के व्हाट्सएप पर क्यूआर कोड भेज आवश्यक जरूरत का हवाला देकर रुपयों की मांग की। मुसलगांवकर का कहना है कि शाम को वे शाने के बाद मोबाईल घर ही छोड़कर टहलने निकल गए, जिस दौरान कई परिचितों के फोन आए। लौटकर जब उनसे बात की तो इस घटना का पता चला। इसके बाद आईजी कार्यालय में पदस्थ उनके परिचित अनिल जुनवाल को फोन कर घटना की जानकारी दी, जिन्होंने मोबाईल को अनहैक करवाया। संस्कृत अकादमी के हेड का कहना है कि इस दौरान उनके कई परिचित हजारों रुपए ट्रांसफर कर चुके थे। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाने का कारण पूछने पर मुसलगांवकर जानकारी का अभाव बता रहे हैं।

