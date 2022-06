15 जून तक प्रवेशित विद्यार्थियों को स्कूल से मिलेगी पुस्तकें, पहले दिन होगा स्वागत

- स्कूल चले अभियान में कक्षा 1 से 12 तक प्रवेश प्रारंभ, कक्षा 1, 6, 9, 11 को विशेष प्राथमिकता

उज्जैन.

नए शैक्षणिक सत्र में स्कूल १६ जून से खुलेंगे, लेकिन एडमिशन शुरू हो गया है। अधिक और जल्द प्रवेश के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहन में १५ जून तक प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को स्कूल से निशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराई जाने का प्रचार-प्रसार हो रहा है। १६ जून से स्कूल खुलेंगे, जिसके पहले दिन स्कूल आने वाले विद्यार्थियों का तिलक लगाकर स्वागत किया जाएगा।

स्कूल चलें हम योजना के तहत स्कूलों ने भी अपने स्तर पर तैयारी शुरू कर दी, वहीं जिला शिक्षा अधिकारी ने भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। पहला दिन प्रवेशोत्सव के रूप में मनाया जाएगा, जिसके लिए जिले भर के सभी स्कूलों को सूचना जारी कर एक मापदंड में तैयारी करने के निर्देश जारी किए हैं।

इन मापदंड में

- पेम्पलेट छपवा कर वितरित करे, फ्लेक्स बनवाएं जिस पर विद्यालय का नाम, प्रवेश प्रारंभ एवं स्कूल की विशेषताओं का उल्लेख करें।

- कक्षा 1 के लिए सर्वे करें।

- कक्षा 6 के लिए निकटस्थ सभी प्राथमिक स्कूलों से कक्षा 5 वी की सूची व टीसी लेकर प्रवेश दें।

- कक्षा 9 वी के लिए निकटस्थ सभी माध्यमिक स्कूलों से कक्षा 8वी की सूची व टीसी लेकर प्रवेश दें।

- कक्षा 11 वी के लिए निकटस्थ हाई स्कूलों से कक्षा 10 के विद्यार्थियों की सूची व टीसी लेकर प्रवेश दें।

- विद्यालय के विद्यार्थियों की सभी कक्षा में प्रवेश के लिए कक्षा उन्नति करें।

- विद्यालय के शिक्षकों को कक्षा वार विद्यार्थियों के प्रवेश का लक्ष्य दें। याने टीचर वार्डन बनाएं। कोई भी शिक्षक इस दायित्व से नहीं छूटे।

- विद्यार्थियों से प्रवेश के समय जो आवेदन भरवाएंगे उसमें सभी जानकारी लें, आधार नंबर, खाता नंबर, फोटो एवं सभी आवश्यक जानकारी।

- 30 जून तक समस्त विद्यार्थियों का प्रवेश किए जाने का लक्ष्य है।

- 15 जून तक प्रवेशित विद्यार्थियों को 16 जून को विद्यालय में उपस्थित करवाने के साथ तिलक लगा कर स्वागत कर पाठ्यपुस्तकें दी जाएगी।

