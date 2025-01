इजराइल, जर्मनी, जापान में नर्सिंग डिप्लोमा करने वालों की डिमांड, वेतनमान 1 लाख 16 हजार से 2 लाख 29 हजार के बीच

Israel, Germany and Japan need nursing diploma people, apply soon इजराइल के साथ अब जर्मनी और जापान से भी शिक्षित बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर आये हैं। वेतनमान 1 लाख 16 हजार से 2 लाख 29 हजार रुपए के बीच है। ‌यहां पर नर्सिंग कोर्स करने वाले महिला और पुरुष अभ्यर्थियों की आवश्यकता है। जानें पदों की संख्या और आवेदन की अंतिम तारीख क्या है?

उन्नाव•Jan 15, 2025 / 04:44 pm• Narendra Awasthi

Israel, Germany and Japan need nursing diploma people, apply soon उत्तर प्रदेश सरकार ने विदेशों में रोजगार के अवसर तलाश किए हैं। 5000 से अधिक युवाओं को नौकरी देने की योजना है। अभी तक इसराइल से इस संबंध में रिक्तियां आती थी। अब इसराइल के साथ जापान और जर्मनी से भी मांग आने लगी है। इस संबंध में सेवायोजन पोर्टल rojgaarsangam.up.gov.in पर पंजीकरण शुरू किया गया है। जिला सेवायोजन अधिकारी ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि सेवायोजन विभाग उत्तर प्रदेश के पोर्टल पर पंजीकरण का कार्य शुरू किया गया है।

