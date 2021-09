लखनऊ में रात में घूमने के लिए मजेदार जगहें जहाँ आप अपने परिवार और दोस्तों संग कर सकते हैं मस्ती

लखनऊ.Fun Places in Lucknow: रात में अगर बाहर घूमने जाने की बात करें तो, महानगरीय शहरों के अलावा कुछ ही शहर हैं जो रात में बाहर जाने पर असली मज़ा देता है। लखनऊ एक ऐसा शहर साबित होता है, जहां रात के मामले में अपने स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए बहुत कुछ है। वह शहर जिसका समृद्ध इतिहास है, जो सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और गैस्ट्रोनॉमिक रूप से धन्य है और ये दोनों पहलू रात में ज्यादा अच्छे तरीके से देखे जा सकते हैं। इसलिए आइये जानते है लखनऊ में रात में घूमने के लिए आप कहाँ जा सकते हैं-

लखनऊ में घूमने की मजेदार जगहें (Fun Places in Lucknow)

1) के.डी. सिंह बाबू स्टेडियम (K.D. Singh Babu Stadium)

पान, शीतल पेय और आइसक्रीम बेचने वाली कई दुकानों के साथ, केडी सिंह बाबू स्टेडियम के आसपास का क्षेत्र शहर में इतना लोकप्रिय है, कि यह दुनिया भर के लोगों को लखनऊ में नाइट हैंगआउट स्पॉट का वास्तविक अनुभव प्राप्त करने के लिए जगह देता है। रात में, यह स्थान देर रात 1 बजे तक पर्याप्त गतिविधि प्रदर्शित करने के लिए जाना जाता है।

2) समता मूलक चौक (Samta Mulak Chowk)

लखनऊ शहर के आइसक्रीम विक्रेताओं का हब, समता मुलक चौक शाम के देर से घंटों के दौरान भी ऊधम मचाता है। हालांकि ज्यादातर लोग परिवार के साथ आइसक्रीम का आनंद लेने के लिए इस जगह पर जाते हैं, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो आधी रात की आजीविका का हिस्सा बनने के लिए भी हैं।

3) रूमी दरवाजा (Rumi Darwaza)

लखनऊ शहर के एक और युग का चित्रण करने वाला एक और स्मारक रूमी दरवाजा है। मध्ययुगीन युग के इस मील के पत्थर की सुंदरता रात में तेजी से बढ़ जाती है, क्योंकि यह रात के दौरान इस वास्तुशिल्प चमत्कार को उजागर करने वाले बल्बों के साथ गेट असली हो जाता है।

4) ला मार्टिनियर(La Martiniere)

एक इमारत जो जितनी पुरानी है उतनी ही खूबसूरत हो जाती है ला मार्टिनियर स्कूल। इस स्कूल की स्थापना 19वीं शताब्दी में फ्रांसीसियों द्वारा की गई थी, लेकिन आज भी स्कूल की इमारत ऐसी है कि इसकी सुंदरता से पर्यटक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं।

लखनऊ में बार और नाइटक्लब (Bars and Nightclubs in Lucknow for a Fun Night)

1) अंडरडॉग्स स्पोर्ट्स बार्स (Underdogs Sports Bars)- अंडरडॉग्स स्पोर्ट्स बार ऐसी जगह है जहाँ आप अपने पसंदीदे गानों को सुन सकते हैं और विभिन्न प्रकार के पेय और व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं और अपने लिए एक यादगार रात मना सकते हैं|

लोकेशन: एसआरएस सिटी मॉल, गोमती नगर, लखनऊ

2) स्पाइस केव्स (Spice Caves)

स्पाइस केव्स पत्रकारपुरम इलाके में स्थित है और यह देर रात तक खुला रहता है। इस बार की कुछ सबसे आकर्षक विशेषताएं हैं जैसे इसके अंदर गुफा जैसा माहौल और लाइव कार्यक्रमों का प्रसारण जो इसे एक आकर्षक रूप प्रदान करता है|

लोकेशन: गोमती नगर, लखनऊ

3) साकी (Saqi)- शहर में सबसे आधुनिक कॉकटेल लाउंज होने के कारण, साकी दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद आराम करने की इच्छा रखने वाले लोगों को वास्तव में आराम करने में मदद करता है| यह स्थान लखनऊ के प्रसिद्ध नाइट हैंगआउट स्थानों में से एक है।

लोकेशन: विवांता बाय ताज, गोमती नगर, लखनऊ

4) गो बनानास (Go Bananas)- गो बनानास शहर के सबसे लोकप्रिय हुक्का लाउंज में से एक है और दो बढ़िया सेटअप और बैठने (इनडोर और आउटडोर) की पेशकश करते हुए, यह टैरेस बार लखनऊ को देखने के लिए एक मजेदार जगह है।

लोकेशन: गोमती नगर, लखनऊ

लखनऊ में देर रात तक देखे जाने वाले भोजनालय(Eateries to be Visited Late at Night in Lucknow)

1) प्रकाश कुल्फी (Prakash Kulfi)- प्रकाश कुल्फी शहर के प्रसिद्ध स्थानों में से एक है जो देर शाम और रात में भी इस शानदार कुल्फी को परोसता है। विशेष रूप से सुलगती गर्मी की शाम के दौरान, कुल्फी के साथ समाप्त होने वाला दिन आराम और मजेदार होता है।

लोकेशन: अमीनाबाद, लखनऊ

2) मोती महल (Moti Mahal)- मोती महल आधी रात के बाद तक खुला रहता है, और यहां का आकर्षण ऐसा है की रात होने के बावजूद भी लोगों को घर जल्दी जाने की नहीं रहती|

लोकेशन: हजरतगंज, लखनऊ

3) ताज महल होटल (Taj Mahal Hotel)- ताज महल होटल परिवार के साथ बाहर भोजन करने के लिए एक आदर्श स्थान है| इस होटल में देर शाम तक मेहमानों का मनोरंजन करने के लिए अलग-अलग कार्यक्रम होते रहते हैं|

लोकेशन: विपिन खंड, लखनऊ

