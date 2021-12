शिवपाल सिंह यादव को झटका, प्रसपा की नहीं रही 'चाबी', इस सिंबल से लड़ सकते हैं चुनाव

उत्तर प्रदेश के कद्दावर मंत्रियों में शुमार शिवपाल सिंह यादव आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी प्रसपा (लोहिया) के बजाय समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह से मैदान में उतर सकते हैं। शिवपाल-अखिलेश के बीच गठबंधन के बाद सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा शुरू हो गई है।

इटावा. उत्तर प्रदेश के कद्दावर मंत्रियों में शुमार शिवपाल सिंह यादव आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी प्रसपा (लोहिया) के बजाय समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह से मैदान में उतर सकते हैं। शिवपाल-अखिलेश के बीच गठबंधन के बाद सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल, चुनाव आयोग ने प्रसपा का चुनाव चिन्ह हरियाणा की जननायक पार्टी को आवंटित कर दिया है। प्रसपा का चुनाव चिन्ह 'चाबी' है लेकिन अब यह चुनाव चिन्ह किसी दूसरी पार्टी को दिए जाने से शिवपाल के साइकिल चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ने के कयास तेज हो गए हैं।

Shivpal Yadav Will not Contest UP Assembly Election with key Symbol