UP Election 2022: साफ छवि वालों को टिकट देगी बसपा, प्रत्याशियों को देना होगा शपथ पत्र

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी से उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, जिनकी छवि खराब है या जिनकी वजह से आगामी चुनाव में नुकसान हो सकता है। पार्टी ऐसे ही लोगों को टिकट देने पर विचार कर रही है जिनकी जनता के बीच अच्छी पैठ हो। इसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी सिर्फ साफ छवि वालों को ही तवज्जो देगी। मायावती ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा है कि बसपा पार्टी का टिकट चाहने वालों से कोई आपराधिक इतिहास नहीं होने का शपथ पत्र लें और प्रत्येक विधानसभा सीट के लिए तीन-तीन नाम सुझाएं।

