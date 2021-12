पीएम मोदी ने कहा, 'गाय कुछ के लिए गुनाह, हमारे लिए माता'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी दौरा पूर्वांचल के किसानों और कृषि को समर्पित रहा है। गुरुवार को उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लिए 21 हजार करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।

लखनऊ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी दौरा पूर्वांचल के किसानों और कृषि को समर्पित रहा है। गुरुवार को उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लिए 21 हजार करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कृषि और किसानों को याद करते हुए फसल और पशुपालकों पर ज्यादा ध्यान देने की बात कही। पीएम का भाषण गोवंश पर केंद्रित रहा। पीएम ने किसान दिवस पर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण को याद किया। इस दौरान पीएम ने कहा-हमारे यहां गाय और गोधन की बात करना कुछ लोगों ने गुनाह बना दिया है।

PM Modi Said Cow Might be Crime for Some but it is Sacred for US