योगी सरकार का बड़ा फैसला, 25 दिसंबर से लगेगा नाइट कर्फ्यू

कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यूपी सरकार ने कहा है कि शनिवार 25 दिसंबर से प्रदेशव्यापी नाइट कर्फ्यू लागू किया जाएगा। हर दिन रात 11 से सुबह पांच बजे तक रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू लागू होगा।

लखनऊ. कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यूपी सरकार ने कहा है कि शनिवार 25 दिसंबर से प्रदेशव्यापी नाइट कर्फ्यू लागू किया जाएगा। हर दिन रात 11 से सुबह पांच बजे तक रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू लागू होगा। शादी विवाह जैसे सार्वजनिक आयोजनों में कोविड प्रोटोकॉल के नियमों के तहत अधिकतम 200 लोगों को शामिल किया जाएगा। नई गाइडलाइन जारी की गई है। इसके तहत बाजारों में 'मास्क नहीं तो सामान नहीं' के संदेश के साथ व्यापारियों को जागरूक किया जाए। सड़कों व दुकानों पर बिना मास्क निकलने न दिया जाए। इसी के साथ देश या विदेश से उत्तर प्रदेश आने वाले किसी भी व्यक्ति की ट्रेसिंग-टेस्टिंग की जाए।

UP Government Order for Night Curfew from 25th December