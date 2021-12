क्रिसमस-न्यू ईयर पार्टी पर अलर्ट, जश्न की पार्टियों पर लग सकती है रोक, सीएम योगी ने दिए निर्देश

देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के अब तक 300 से ज्यादा मामले हो चुके हैं। कोविड की तीसरी लहर को लेकर कई राज्यों ने सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कोविड के नए वेरिएंट को लेकर सख्त कदम उठाए हैं। कोविड खासकर ओमिक्रॉन और इससे जुटने वाली भीड़ को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं।

Published: December 24, 2021 11:38:40 am

लखनऊ. देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के अब तक 300 से ज्यादा मामले हो चुके हैं। कोविड की तीसरी लहर को लेकर कई राज्यों ने सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कोविड के नए वेरिएंट को लेकर सख्त कदम उठाए हैं। कोविड खासकर ओमिक्रॉन और इससे जुटने वाली भीड़ को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। उन्होंने अफसरों को क्रिसमस और नए साल के संबंध में होने वाली भीड़ को लेकर निर्देश दिया है। हालांकि, इससे पहले राज्य सरकार ने कोविड गाइडलाइन के तहत कार्यक्रमों को आयोजित कराए जाने की बात कही थी। कोरोना संक्रमण राज्य में तेजी से बढ़ रहा है और प्रतिदिन इसके मामले बढ़ रहे हैं।

CM Yogi Instructions for Christmas and New Year Party Alert