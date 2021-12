यूपी में कोई भी बच्चा पढ़ाई छोड़ कर नहीं बैठेगा, निपुण भारत योजना शिक्षा की मूलभूत इकाई पर शुरू करेगी कार्य: सीएम योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब कोई भी बच्चा पढ़ाई छोड़कर घर पर नहीं बैठेगा। निपुण भारत योजना (नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी) शिक्षा की मूलभूत इकाई पर काम करने जा रही है। इससे स्कूल में ड्रॉपआउट की समस्या दूर होगी।

लखनऊ. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब कोई भी बच्चा पढ़ाई छोड़कर घर पर नहीं बैठेगा। निपुण भारत योजना (नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी) शिक्षा की मूलभूत इकाई पर काम करने जा रही है। इससे स्कूल में ड्रॉपआउट की समस्या दूर होगी। इसके साथ ही नई शिक्षा नीति को प्रभावी रूप से लागू किया जा सकेगा। सीएम उन्होंने कहा कि निपुण भारत योजना से प्रदेश के विद्यालयों को जोड़ने और विद्यालयों में परिवर्तन करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने ये बातें रविवार शाम विकास भवन में स्थित अत्याधुनिक निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर का लोकार्पण करने के बाद आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कहीं।

CM Yogi Adityanath Said In UP no child will leave studies