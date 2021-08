रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर वाराणसी में संचालित होंगे 694 मिशन शक्ति कक्ष, महिला पुलिसकर्मियों की होगी तैनाती

694 Mission Shakti Cells to be operated in Varanasi on eve of Rakhi- बालिकाओं व महिलाओं को स्वावलंबी बनाने, उन्हें सुरक्षा व सम्मान देने के लिए प्रदेश सरकार (UP Government) रक्षाबंधन (Rakshabandhan) की पूर्व संध्या पर उन्हें खास तोहफा देने जा रही है। प्रदेश सरकार रक्षाबंधन से एक दिन पहले सभी ग्राम पंचायतों में ‘मिशन शक्ति कक्ष’ (Mission Shakti) खोलने की तैयारी में है।