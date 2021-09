शिक्षक दिवस पर बीजेपी कर रही प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शुरुआत, काशी में सीएम योगी संभालेंगे कमान

BJP Prabuddh Sammelan from 5th September at all 403 UP Assembly- शिक्षक दिवस के मौके पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश (BJP) में प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित कर रही है। इस दिन यूपी के 18 महानगरों में प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलनों का आयोजन होने जा रहा है। ऐसे मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) वाराणसी में पार्टी द्वारा आयोजित वर्ग सम्मेलन को संबोधित करेंगे।