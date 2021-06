घर से विदा होकर ससुराल पहुंची दुल्हन, गाड़ी से उतरते ही दूल्हे को जड़ दिया थप्पड़

Bride slapped groom as soon as she reached in laws home- यूपी के जौनपुर जिले के खुटहन थाना क्षेत्र में विदा होकर ससुराल पहुंची दुल्हन ने गाड़ी से उतरते ही दूल्हे को थप्पड़ जड़ दिया। पहले तो किसी को कुछ समझ न आया। फिर इसे बेली प्रथा समझकर लोगों ने झाड़ फूंक करवाने के बारे में सोचा।