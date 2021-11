शादियों के सीजन में सोने के दाम में उतार चढ़ाव जारी, खरीदारी करते समय रखें इन बातों का ध्यान

Gold Rate Price Changes Keep These Things in Mind Before Buying- दियों के सीजन में सोने-चांदी(Gold Rates) के दाम में उतार चढ़ाव बनी रहती है। वर्तमान सीजन शादियों का ही चल रहा है। ऐसे में मार्केट में गोल्ड की खरीदारी को लेकर महिलाओं की भीड़ रहती है। गोल्ड ज्वेलरी की डिमांड के अनुसार, भाव बढ़ता-घटता रहता है।