काशी में तैयार हो रही दूसरी 'गंगा', ऐतिहासिक घाटों को मिलेगा नया आयाम

Mini Ganga plan to be set up in Varanasi ghats will get new dimension- वाराणसी के अर्धचंद्रकार घाटों के दूसरी तरफ गंगा पार रेती पर 'मिनी गंगा' (Canal) बनाई जा रही है। 11.95 करोड़ की लागत से बन रही मिनी गंगा वाराणसी में पर्यटन (Tourism) के क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा।