काशी विश्वनाथ मंदिर समेत काशी के तीनों बड़े मंदिरों में बिना नेगेटिव रिपोर्ट के दर्शन नहीं

वाराणसी में संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर और संकट मोचन मंदिर में बिना कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के दर्शन नहीं (No Entry in Temple without COVID test) किया जा सकेगा। इन मंदिरों में दर्शन के लिए तीन दिन पुरानी आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट (RTPCR Negetive Report) लाना अनिवार्य बनाया गया है।