खतरे के निशान की ओर बढ़ रही गंगा, शवदाह स्थल जलमग्न, नौका संचालन बंद

Rapid Increase in Ghats Water Levels about to reach Danger Level- वाराणसी में पिछले चार दिन से लगातार हो रही बारिश के कारण गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। नदियों का पानी खतरे के निशान की ओर बढ़ने लगा है। इससे जहां घाटों का संपर्क आपस में टूट गया है वहीं हरिश्चंद्र और मणिकर्णिका घाट पर शवदाह स्थल भी बदल दिए गए हैं।