15 को काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के ईशान कोण में स्थापित होगी मां अन्नपूर्णा की मूर्ति, रथ यात्रा से होगा भव्य स्वागत

Statue of Mother Annapurna Stolen Will Reach Varanasi on 15 November- 13 नवंबर को मां अन्नपूर्णा की मूर्ति लखनऊ पहुंचेगी। 13 को विभिन्न जिलों से रथ यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा को यादगार बनाने के लिए विभिन्न स्थानों पर भाजपा कार्यकर्ताओं व श्रद्धालुओं द्वारा पुष्प वर्षा की जाएगी। पंडितों द्वारा मंत्र उच्चारण व आरती करते हुए प्रसाद वितरण किया जाएगा। यात्रा लखनऊ से बाराबंकी होते हुए अयोध्या जाएगी।