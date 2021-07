व्यापारियों को बिजली बिल में छूट देने की तैयारी में यूपी सरकार, फिक्स्ड और डिमांड चार्ज में राहत

UP Government preparing to give relief to businessman in electricity- उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (UP Government) जल्द ही व्यापारियों को बिजली बिल में रियायत दे सकती है। कोरोना महामारी के दूसरे फेज में बाजार बंद थे। इससे काम तो प्रभावित हो ही रहा था साथ ही बिजली का बिल भी बढ़ता हुआ आ रहा था। ऐसे में व्यापारिक संगठनों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों ने सरकार से पत्र लिखकर कुछ रियायत देने के लिए मांग की है।