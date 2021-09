UP Weather: पूर्वांचल में बारिश से खुशनुमा हुआ मौसम, पारा गिरने से गर्मी से राहत

UP Weather Forecast Relief from Hot Temperature due to Heavy Rain - काशी में बुधवार सुबह पुरवा हवाओं ने मौसम (UP Weather) का रुख बदल दिया। बंगाल की खाड़ी से उठे तूफान का असर मंगलवार रात से ही देखते को मिला। बुधवार सुबह बारिश से मौसम ठंडा हो गया। लगातार रुक-रुक कर होने वाली बारिश से गर्मी से राहत मिली।