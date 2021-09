वाराणसी में एक लाख इनामी बदमाश ढेर, 23 मुकदमे थे दर्ज, एसटीएफ ने बीच रोड पर मार गिराया

One lakh prize crook killed in Varanasi 23 cases were registered - वाराणसी में एसटीएफ ने सोमवार की दोपहर को मुठभेड़ में एक लाख के इनामी बदमाश को ढेर कर दिया। मारा गया बदमाश दीपक वर्मा वाराणसी व आसपास के जिलों में आतंक का पर्याय बन चुका था। सोमवार को वह पुलिस की गिरफ्त में आ गया।