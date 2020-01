Fitness Mistakes: वर्कआउट में अगर आप करते हैं ये गलती, ताे नहीं बनेगी सेहत

Fitness Mistakes In Hindi: कई बार ऐसा होता ही फिट रहने के लिए आप नियमित रूप से जिम जाते हैं और स्वस्थ आहार का पालन करते हैं। लेकिन कोई फायदा नहीं मिलता। लेकिन क्या आपने कभी इस बात की ओर ध्यान दिया है कि, कहीं आप वर्कआउट के दौरान अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां तो नहीं कर रहे, जो आपके वर्कआउट सेशन के फायदों को आप तक नहीं पहुंचने दे रही। कुल मिलाकर फिटनेस सिर्फ जिम जाने और वर्कआउट करने से नहीं बनती। इसमें बहुत सी चीजें शामिल हैं जिन्हें आप अक्सर अनदेखा कर देते हैं। यह भी संभव है कि आपको वास्तव में इस बात का अंदाजा न हो कि आप क्या गलत कर रहे हैं। लेकिन चिंता न करें, ऐसा करने वाले आप अकेले नहीं हैं। कई और लोग भी अक्सर ऐसी गलतियां करते हैं। आइए एक नजर डालते हैं कि आपसे क्या गलती हो रही है

एक ही वर्कआउट रूटीन ( Stick To The Same Workout )

यह एक आम फिटनेस गलती है। अगर आप रोज एक जैसा वर्कआउट करते हैं, तो यह उबाऊ हो सकता है। यह आपकी गतिविधि को 100 प्रतिशत देने से रोकेगा। इसके अलावा, एक बार जब आपका शरीर एक विशेष कसरत के लिए आदत डालता है, तो यह प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है। इसलिए अपने वर्कआउट में नियमित बदलाव करें, इससे चीजें दिलचस्प बनी रहेंगी और आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलेगा।

केवल कार्डियो एक्सरसाइज पर है ध्यान ( Focus Only On Cardio Exercises )

ज्यादातर लोग सोचते हैं कि फिटनेस के लिए कार्डियो करना काफी है। लेकिन पूर शरीर की फिटनेस के लिए, आपको व्यायाम के कई तरीकों को शामिल करने की जरूरत होती है। अगर का फोकस भी केवल कार्डियो पर रहता है, तो इसे बदले। पूरे शरीर की फिटनेस के लिए कार्डियो के साथ स्ट्रेन्थ ट्रेनिंग को भी शामिल करें।

प्री-वर्कआउट डाइट को महत्व नहीं देते हैं ( Don’t Give Importance To Pre-Workout Diet )

देखा जाता है कि कई लोग प्री-वर्कआउट डाइट को महत्व नहीं देते। जिसकी वजह से वे जल्दी थकान महसूस करने लगते हैं और अपनी कसरत बीच में ही छोड़ देते हैं। वर्कआउट का पूरा फायदा लेने के लिए, वर्कआउट से लगभग 90 पहले पोषक तत्वों से भरपूर हल्के आहार का सेवन अच्छा रहता है। इससे आपको लम्बे समय के लिए एनर्जी मिलती है जो वर्कआउट के दौरान खत्म नहीं होती। साथ ही, आपको जंक और तले हुए भोजन से बचना चाहिए और कार्ब्स और प्रोटीन का एक स्वस्थ संतुलित खाना चाहिए।

रेस्ट को अनदेखा करते हैं ( Ignore The Recovery Period )

वर्कआउट के दौरान और बाद में शरीर को आराम देना भी जरूरी है। यदि आप विराम नहीं लेते हैं, तो आपकी मांसपेशियों और ऊतकों की मरम्मत कैसे होगी? इस फिटनेस गलती से बचें।

ध्यान कहीं और रहता है ( You Are Distracted )

कई लोग वर्कआउट के समय अपना पूरा ध्यान वहां फोकस न करके, इधर-उधर लगाते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कितनी एक्सरसाइज कर चुके हैं और कितनी और करनी है। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आपको ये आदत बदलने की जरूरत है। पूरी तरह से अपने अभ्यास पर ध्यान दें। किसी भी चीज से अपने लक्ष्य से विचलित न होने दें।