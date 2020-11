शेर को गेंद की तरह उछाल उछालकर खेलने लगा गुस्साया भैंसा, वायरल हुए वीडियो, आपने देखा क्या

आपने डिस्कवरी चैनल पर शेर और भैंसे के बीच जंग का सीन तो कई बार देखा होगा। लेकिन आज हम शेर और भैंसे की लड़ाई का एक ऐसा वीडियो लेकर आए है, जिसे देखकर आपको यकीन नहीं होगा। इस वीडियो में एक भैंसा, शेर को गेंद की तरह उछाल-उछाल कर खेलता नजर आ रहा है।

आसमान से धरती पर गिरा था सोना, उल्कापिंडों की टक्कर से हुआ था करिश्मा

दरअसल, शेर ने भैंसे के साथी को दबोच लिया था और अपने साथी को छुड़ाने के लिए भैंसा गुस्से में बेकाबू हो गया और आव देखा ना ताव शेर पर ऐसा हमला किया कि उसे अपनी नानी याद दिला दी। भैंसे और शेर के बीच जोर अजमाइस का यह सोशल मीडिया पर जंगल में आग की तरह वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखकर आपको इस कहावत पर जरूर यकीन हो जाएगा कि शेर को सवा सेर मिल गया। इस वीडियो में जिस तरह से भैंसे ने शेर को सबक सिखाया है अगर वह जिंदा रहा तो कभी भूल नहीं पाएगा। वह अद्भुत और अदम्य साहस को दर्शाता है।

Lion goes for a spin...

Nature is so unpredictable pic.twitter.com/sSoTGuntuH