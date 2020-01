इजरायल में मिली 1200 साल पुरानी गुल्लक, खुदाई में निकले सोने के सिक्के

नई दिल्ली। इजरायल के पुरातत्व विभाग को खुदाई के दौरान एक 1200 साल पुरानी गुल्लक ( Piggy Bank ) मिली है। इस गुल्लक ( Piggy Bank ) में सोने सिक्के मिले हैं। इजरायल एंटीक्विटीज अथॉरिटी ( Israel Antiquities Authority ) के मुताबिक खुदाई के दौरान मिले सोने के सिक्के ( gold coins ) प्रारंभिक इस्लामिक काल के हैं।

जिन्हें यवन ( Yavneh ) शहर में खोजा गया हैं। इन्हें एक टूटी मिट्टी की जाली में जमा कर रखा गया था, जिसे लोग उस जमाने की गुल्लक मान सकते हैं। यह एक ऐसा औद्योगिक क्षेत्र हो सकता है जो सदियों से सक्रिय था। पुरातत्वविदों का मानना है कि यह खजाना एक कुम्हार की निजी गुल्लक हो सकती है।

इन सिक्कों में से एक में सोने की दीनार है, जो खलीफा हारुन अल-रशीद के समय की बताई जा रही है। खलीफा ने 786-809 ईस्वी के बीच शासन किया था। लोकप्रिय कहानी अरेबियन नाइट्स ( Arabian Nights ) जिसे वन थाउजेंड एंड वन नाइट्स ( One Thousand and One Nights) के रूप में भी जाना जाता है।

पुरातत्वविदों ( Archaeologists ) के मुताबिक खुदाई में मिली सोने की दीनार बगदाद में केंद्रित अब्बासिद खलीफा की ओर से जारी की गई थी। इन्हें उत्तरी अफ्रीका में शासन करने वाले अघलाबिद वंश द्वारा जारी किए गए था, जो इलाका फिलहाल आधुनिक ट्यूनीशिया क्षेत्र का हिस्सा है।

इस खुदाई वाली जगह के एक अलग क्षेत्र में एक बड़े औद्योगिक स्थापना होने के अवशेष भी मिले हैं। इस जगह पर पुराने अंगूर के बीज भी मिले हैं। जिससे इस बात के कयास लगाएं जा रहे है कि यहां एक वक़्त शराब का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता था।