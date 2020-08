बीच सड़क पर अपने बच्चों को डांस सिखाने लगी चिड़िया, देखें Video

नई दिल्ली। सोशल मीडिया (social media) पर आए दिन कोई ना कोई वीडियो वायरल होता रहता है, जिसे देखकर आपकी हंसी नहीं रूकती। ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट (Internet) पर धमाल मचा रहा है। वीडियो में एक चिड़िया मां अपने बेटे को डांस सिखाती नजर आ रही है।

इस खूबसूरत वीडियो को Buitengebieden नाम के यूजर ने ट्विटर पर पोस्ट किया है। इस वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा अमेरिकन वुडकॉक अपने-अपने छोटे-छोटे बच्चों को कुछ सीखा रही है। बता दें वुडकॉक एक छोड़ी प्रजाति की चिड़िया है।

American Woodcock teaches chicks a dance to lure worms Sound on pic.twitter.com/vqgAkwYoUl

इस वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि वुडकॉक अपने-अपने छोटे-छोटे बच्चों को कुछ सीखा रही है। जैसे-जैसे वो कर रही है, वैसे-वैसे ही बच्चे कर रहे हैं। वीडियो देखने के बाद लोग कर रहे हैं कि वे अपने बच्चों को डांस सिखा रही है।

बता दें कुछ दिनों पहले ऐसा ही एक और मजेदार वीडियो सामने आया था। इस वीडियो में एक बंदर पानी पीने की बोतल को आगे पिछे से देखने के बाद वे इंसानों की तरह बोतल के साथ मिले मैन्युअल बुक (Manual book) लेता है और मजे से पढने लगता है। उसे देखने के बाद ऐसा लगता है मानो वे उसे समझ रहा हो।

George got a new thermos. Reads the instructions and all... pic.twitter.com/7pwtLWzcvq