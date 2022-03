प्रेग्नेंसी में मिसकैरिज और प्री-मिच्योर डिलीवरी का खतरा बढ़ा देती है ये सब्जी, 9 महीने बिलकुल न खाएं

प्रेग्नेंसी में मिसकैरिज और प्री-मिच्योर डिलीवरी का खतरा बढ़ा देती है ये सब्जी, 9 महीने बिलकुल न खाएं

Risk of miscarriage and pre-mature delivery in pregnancy-प्रेगनेंसी के दौरान खानपान केा लेकर अगर छोटी सी भी लापरवाही हो जाए तो मिसकैरिज और प्री मिच्योर डिलीवरी का खतरा बढ़ जाता है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको पपीता खाने की मनाही होती है, लेकिन क्या आपको पता है एक बहुत ही कॉमन सब्जी भी मिसकैरिज और प्री-मिच्योर डिलीवरी के लिए जिम्मेदार होती है?

Published: March 31, 2022 03:02:35 pm

प्रेग्नेंट लेडी को पूरे नौ महीने बहुत ही सर्तकता के साथ रहना होता है। चलने-फिरने, उठने-बैठने से लेकर खानपान तक पर बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है। प्रेग्नेंसी के दौरान मां की सेहत अच्छी रहे इसके लिए बेहतर डाइट लेने की सलाह दी जाती है, कैल्शियम-आयरन आदि का विशेष ध्यान देना होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि कि आयरन से भरी एक सब्जी प्रेग्नेंसी में बिलकुल नहीं खानी चाहिए। ये सब्जी है बैगन, जी हां बैगन से प्रेग्नेंसी में बहुत गंभीर समस्याएं हो सकती हैंं।

बैंगन में शरीर के लिए जरूरी खनिज, विटामिन, और कई अन्य पोषक तत्व जरूर देता, लेकिन आयुर्वेद में इस सब्जी को आम लोगों तक को ज्यादा खाने से मना किया जात है। बैंगन में अधिक मात्रा में फाइटोहोर्मोन पाए जाते हैं, और यही कारण है इसे प्रेग्नेंसी में खाने से मना गया जाता है। इसके अलावा भी कई और समस्याएं इसे खाने से मां या बच्चे को हो सकती हैं।

प्रेगनेंसी के दौरान क्यों न खाएं बैंगन? (Avoid Brinjal During Pregnancy) पीरियड्स से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं

प्रेग्नेंसी में बैंगन का सेवन अधिक करने से ये पीरियड्स को उत्तेजित करने का काम करने लगता है। बैंगन में मौजूद फाइटोहोर्मोन आपकी पीरियड्स की स्टम्युलेशन बढ़ा सकते हैं। इसलिए प्रेगनेंसी में बैंगन का सेवन करने से बचने की सलाह दी जाती है।

एसिडिटी और पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है

प्रेगनेंसी के दौरान अधिक मात्रा में बैंगन खाने से एसिडिटी या पाचन संबंधित समस्याएं बढ़ जाती हैं।

मिसकैरिज का खतरा

बैंगन की तासीर गर्म होती है और गर्भ में पल रहे शिशु के लिए भी ये नुकसानदायक हो सकती है। गर्म तासीर वाली चीजों को प्रेग्नेंसी में बहुत कम खाने की सलाह दी जाती है।

प्रीमैच्‍योर डिलीवरी का खतरा

प्रेगनेंसी के दौरान अधिक मात्रा में बैंगन खाने से प्रीमैच्‍योर डिलीवरी का खतरा भी बढ़ता है कयोंकि बैंगन को टोक्‍सोप्‍लाज्‍मोसिस युक्‍त मिट्टी में उगाया जाता है और इसका अधिक सेवन प्रीमैच्‍योर डिलीवरी

