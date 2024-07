500 भालुओं की हत्या करेगा ये देश, जानिए क्यों?

नई दिल्ली•Jul 16, 2024 / 09:25 am• Jyoti Sharma

Brown Bear

Bear will be killed in Romania: रोमानिया की संसद ने इस साल लगभग 500 भालुओं को मारने की मंजूरी दी है। रोमानिया के पर्यावरण मंत्रालय के मुताबिक, ये देश 8000 भूरे भालूओं (Brown Bear) का घर है, जो रूस के बाहर यूरोप की सबसे बड़ी भूरे भालू की आबादी है। मंत्रालय ने कहा कि इस नए कानून के मुताबिक इस साल यानी 2024 में 481 भालुओं को मारने की परमिशन दी गई है। जो पिछले साल की कुल संख्या 220 से दोगुने से भी ज्यादा है। कानून निर्माताओं ने तर्क दिया कि भालुओं की ज्यादा आबादी के कारण हमलों में बढ़ोतरी हुई है, सरकार ने ये भी स्वीकार किया है कि ये कानून भविष्य में होने वाले भालुओं के हमले को रोक भी नहीं पाएगा। सरकार ने कहा कि रोमानिया (Romania) में पिछले 20 वर्षों में भालुओं ने 26 लोगों को मार डाला है और 274 अन्य को गंभीर रूप से घायल कर दिया है।