अमरीका के पूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, इस दिन तक करना होगा सरेंडर

नई दिल्लीPublished: Aug 15, 2023 10:12:44 am

Donald Trump: अमरीका के पूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। जॉर्जिया की कोर्ट ने सोमवार को एक दस्तावेज को संक्षेप में प्रदर्शित किया था जिसमें पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के खिलाफ आपराधिक आरोपों की एक लिस्ट थी।

Arrest warrant issued against former US President Donald Trump