Beirut Explosion : वेल्डिंग की चिंगारी से हुआ भीषण विस्फोट !

-2750 टन अमोनियम नाइट्रेट रखा था गोदाम में (2750 tons of ammonium nitrate was kept in the berut warehouse)

-विस्फोट में मरने वालों की संख्या 100 हुई, 4 हजार घायल

-berut me bhishan vishfot