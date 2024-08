iPhone 16 की लॉन्च डेट आई सामने, कैमरे, बैटरी से लेकर डिस्प्ले तक में होंगे ये नए कमाल के फीचर

क्या होगा iphone 16 में खास? मिली जानकारी के अनुसार, iPhone 16 में महत्वपूर्ण हार्डवेयर अपडेट देखने को मिलेगा। iPhone के चिपसेट को अपग्रेड किया जा सकता है जो Apple इंटेलिजेंस का समर्थन करें। वर्तमान में, केवल iPhone 15 Pro और 15 Pro Max में ही आवश्यक प्रोसेसिंग पावर है।

iPhone 16 में स्क्रीन साइज को थोड़ा बड़ा हो सकता है। iPhone 16 में कैमरा ऐरे के डिजाइन में बदलवा दिख सकता है। वर्तमान स्क्वायर लेआउट के बजाय वर्टिकल ओरिएंटेशन का विकल्प आ सकता है।

कैमरा अपग्रेड की भी उम्मीद है, जिसमें ज़ूम जेस्चर कंट्रोल की सुविधा वाला कैप्चर बटन भी शामिल हो सकता है। यह स्पष्ट नहीं है कि यह सुविधा पूरी लाइनअप पर उपलब्ध होगी या केवल प्रो मॉडल पर।

iOS 18 के साथ यूजर्स को कई बड़े फीचर नए आईफोन में मिल सकते हैं। इसमें यूजर्स प्राइवेसी, स्लो चार्जिंग, पासवर्ड भूलने जैसी प्रॉब्लेम को खत्म करने के लिए नए अपडेट्स शामिल होंगे।

आईफोन 16 प्रो में 3,577 mAh की दमदार बैटरी मिलने की उम्मीद है। वहीं iPhone 16 Pro Max में 4,441 mAh की बैटरी मिल सकती है।

इसके अलावा आईफोन 16 में 6.1 इंच OLED डिस्प्ले देखने को मिल सकता है। iPhone 16 और iPhone 16 प्लस में A18 बायोनिक चिप प्रोसेसर और आईफोन 16 प्रो और प्रो मैक्स में A18 Pro चिप प्रोसेसर दिए जाने की संभावना है। घर बैठे-बैठे देखें पूरा इवेंट Apple कंपनी अपने इस इवेंट की लाइव स्ट्रीमिंग करेगी। यह इवेंट ऑफिशियल वेबसाइट, Apple TV और Youtube आदि पर लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। इसके लिए आप ऑफिशियल चैनल्स पर विजिट करके Notify Me बटन पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद जब भी लाइव ब्रॉडकास्टिंग शुरू होगी, उसका एक अलर्ट मिल जाएगा।

नए टैगलाइन It is Glowtime का यूज किया Apple ने अपकमिंग इवेंट के लिए It is Glowtime टैगलाइन का यूज किया है, जिससे इस इवेंट के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं मिलती है। कई बार मीडिया रिपोर्ट्स में पहले ही दावा किया जा चुका है कि इस बार AI को लेकर कुछ काफी नया देखने को मिल सकता है। इसके अलावा iPhone 16 सीरीज में भी कैमरा सेटअप में बदलाव देखने को मिलेगा।