INDIA-CHINA DISPUTE : चीन ने कहा सड़क निर्माण रोको तो भारत ने दिया ये जवाब

INDIA-CHINA DISPUTE : चीन ने कहा सड़क निर्माण रोको तो भारत ने दिया ये जवाब

-पेंगोंग झील के पास जारी तनाव के बीच भारत-चीन के बीच तीन घंटे चली कमांडर स्तर की बातचीत

Commander-level talks between India and China lasted for three hours amid tensions near Pengong Lake

-रिपोर्ट गृह मंत्रालय, पीएम ऑफिस और एनएसए अजित डोभाल को सौंपी जाएगी