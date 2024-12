ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण के लिए चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग को किया निमंत्रित

Trump Invites Jinping: अमेरिका के नव-निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अपनी शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए निमंत्रित किया है।

नई दिल्ली•Dec 12, 2024 / 05:08 pm• Tanay Mishra

Donald Trump and Xi Jinping

अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति चुनाव (US Presidential Elections) में रिपब्लिक पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने बड़ी जीत हासिल की है। इस जीत के साथ अब ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनेंगे और व्हाइट हाउस में वापसी करेंगे। ट्रंप अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डी.सी. (Washington D.C.) में स्थित अमेरिकी कैपिटल बिल्डिंग (US Capital Building) में 20 जनवरी, 2025 को एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। ऐसे में इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए मेहमानों को निमंत्रण भेजना शुरू कर दिया गया है। ट्रंप ने इसमें शामिल होने के लिए एक ऐसे देश के राष्ट्रपति को भी निमंत्रण भेजा है, जिससे अमेरिका के संबंध कुछ खास नहीं है।

ट्रंप ने किया चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग को निमंत्रित ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए चीन (China) के राष्ट्रपति शी जिनपिंग (Xi Jinping) को भी निमंत्रित किया है। हालांकि जिनपिंग या उनके ऑफिस की तरफ से इस बात की पुष्टि नहीं की गई है कि जिनपिंग अमेरिकी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, या नहीं।



अन्य कई ग्लोबल लीडर्स को भेजा जाएगा निमंत्रण ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए अन्य कई ग्लोबल लीडर्स को निमंत्रण भेजा जाएगा। भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी (Indian Prime Minister Narendra Modi), फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों (French President Emmanuel Macron), कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो (Canadian PM Justin Trudeau) जैसे नेताओं का नाम संभावित रूप से ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह के लिए बुलाए जाने वाले ग्लोबल लीडर्स की गेस्ट लिस्ट में शामिल हैं।



यह भी पढ़ें इस देश में घट रही जनसंख्या, बच्चे पैदा करने के लिए मिलेगी हफ्ते में 3 दिन की छुट्टी



ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए अन्य कई ग्लोबल लीडर्स को निमंत्रण भेजा जाएगा। भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी (Indian Prime Minister Narendra Modi), फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों (French President Emmanuel Macron), कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो (Canadian PM Justin Trudeau) जैसे नेताओं का नाम संभावित रूप से ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह के लिए बुलाए जाने वाले ग्लोबल लीडर्स की गेस्ट लिस्ट में शामिल हैं।