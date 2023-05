7.7 तीव्रता के भूकंप के एक दिन बाद ही न्यू कैलेडोनिया के पास आया 7.1 तीव्रता का भूकंप, सुनामी की बढ़ी आशंका

7.7 तीव्रता के भूकंप के एक दिन बाद ही न्यू कैलेडोनिया के पास आया 7.1 तीव्रता का भूकंप, सुनामी की बढ़ी आशंका

जयपुरPublished: May 20, 2023 11:41:59 am Submitted by: Tanay Mishra

Another Earthquake Near New Caledonia: कल न्यू कैलेडोनिया के पास 7.7 तीव्रता के भूकंप से हाहाकार मच गया था। अब आज एक बार फिर उसी जगह एक और भूकंप आने से सुनामी की आशंका बढ़ गई है।

Another earthquake near New Caledonia