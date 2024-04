ताइवान में 7.4 तीव्रता के जोरदार भूकंप के बाद 20 आफ्टरशॉक्स, 4 की मौत और सुनामी का खतरा बरकरार

कितनी रही गहराई?



ताइवान में आज आए इस भूकंप की गहराई 34.8 किलोमीटर रही। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे (United States Geological Survey - USGS) ने भी इसकी पुष्टि की।





On 2024-04-02, at 23:58:11 (UTC), there was an earthquake around 18 km SSW of Hualien City, Taiwan. The depth of the hypocenter is about 34.8km, and the magnitude of the earthquake is estimated to be about 7.4.https://t.co/EMBbGPHSxP pic.twitter.com/nqTRp5t6Cq