बगदाद में अमेरिकी दूतावास के पास दागे गए 3 रॉकेट्स, हुए जोरदार धमाके

नई दिल्लीPublished: Dec 08, 2023 12:13:30 pm Submitted by: Tanay Mishra

Explosions Near US Embassy In Baghdad: बगदाद में अमेरिका के दूतावास के पास आज जल्द सुबह जोरदार धमाके हुए। क्या रही इसकी वजह? आइए जानते हैं।

Explosions near US embassy in Baghdad