India :’इंडिया’ की कीमत तुम क्या जानो बाबू ! इस विदेशी शख्स ने अपनी बेटी का नाम ‘इंडिया’ रखा

Australian Actor Chris Hemsworth has named his daughter ‘India’: भारत की खूबसूरती ( Beauty) ,इसका वैभव (Grandeur), पर्यटन (Tourism), कला (Art), संस्कृति (Culture), ज्ञान( Knowledge),मेहमानों से प्रेम (love Guests) और हर क्षेत्र में विकास (Development in every field) दुनिया भर के लोगों को प्रभावित कर रहा है। हर भारतीय के लिए यह बहुत खुशी और गर्व की बात है कि ‘इंडिया (India)’ की इस खासियत से प्रभावित हो कर ऑस्ट्रेलियाई अभिनेता क्रिस हेम्सवर्थ (Australian Actor Chris Hemsworth) ने अपनी बेटी (Daughter) का नाम ‘इंडिया’ (‘India’) रखा है। यह करोड़ों भारतीयों का सम्मान है।

Australian Actor Chris Hemsworth has named his daughter ‘India’ : कितनी तहज़ीबों के गुलज़ार खिले हैं तुझ में, तेरी धरती कोई सतरंग धनक लगती है। मशहूर शाइर (Famous Poet) जां निसार अख्तर (Jan -Nisar Akhtar) ने भारत की विशेषता से प्रभावित हो कर यह खूबसूरत शेर कहा था। इस खूबसूरती के दीवाने सात समंदर पार भी हैं। आम तौर पर लोग किसी व्यक्ति से प्रभावित हो कर अपने बच्चे का नाम भी उस पर रख देते हैं, लेकिन यह खुशी की बात है कि एक बच्चे का नाम हमारे देश के नाम पर रखा गया है। जी हां ,हॉलीवुड से यह खबर ( Hollywood News) आई है कि मशहूर ऑस्ट्रेलियाई अभिनेता ( Australian Actor)क्रिस हेम्सवर्थ ( Chris Hemsworth ) ने अपनी पत्नी एल्सा पटाकी ( Elsa Pataky) के साथ बेटी का नाम “इंडिया रोज़ हेम्सवर्थ” ( “India Rose Hemsworth) रखा है।

भारत के प्रति गहरा प्रेम और सम्मान Hollywood Actor Chris Hemsworth News in hindi : मशहूर ऑस्ट्रेलियाई अभिनेता क्रिस हेम्सवर्थ (Chris Hemsworth) के अपनी बेटी का नाम "इंडिया रोज़ हेम्सवर्थ" (India Rose Hemsworth) रखने से भारत देश के प्रति उनका गहरा प्रेम और सम्मान झलकता है। क्रिस हेम्सवर्थ ( Chris Hemsworth)और एल्सा पाटकी (Elsa Pataky) की ओर से अपनी बेटी का नाम इंडिया रोज़ हेम्सवर्थ (India Rose Hemsworth) रखने का निर्णय बहुत सार्थक और दिलों को छू जाने वाला है। भारत की विरासत के लिए गहरी प्रशंसा Australian Actor Chris Hemsworth's daughter name "india" :क्रिस हेम्सवर्थ की ओर से बेटी का रखा गया यह नाम सांस्कृतिक समृद्धि और संजोई गई यादों का प्रतीक है, जो उनके साझा अनुभवों और भारत की जीवंत विरासत के लिए गहरी प्रशंसा की मिसाल है। भारतीय फिल्म उद्योग में क्रिस हेम्सवर्थ की भागीदारी ने देश के साथ उनके संबंधों को और गहरा किया है। बहरहाल, इंडिया रोज़ हेम्सवर्थ का नाम युगल और सांस्कृतिक रूप से विविध राष्ट्र भारत के बीच गहरे प्रेम बंधन का प्रतीक है। जानिए 'इंडिया' नाम रखने के पीछे का राज और ​क्रिेस का जज्बा : 1 इंडिया रोज़ हेम्सवर्थ नाम के पीछे की कहानी क्रिस हेम्सवर्थ की ओर से बेटी इंडिया रोज़ हेम्सवर्थ नाम रखने का कारण यह है कि भारत में एल्सा पटाकी के अनुभवों ने उनके निर्णय प्रभावित किया और उन दोनों पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। इस दंपत्ति के देश के प्रति प्रेम और वहां उनकी ओर से किए गए सार्थक अनुभवों के कारण आखिरकार उन्होंने अपनी बेटी के लिए इंडिया नाम चुना। 2: नाम से जुड़ी सांस्कृतिक समृद्धि और यादें ​क्रिस ने इंडिया रोज़ हेम्सवर्थ नाम से जुड़ी सांस्कृतिक समृद्धि और यादगार यादें बताईं कि कैसे यह नाम युगल के साझा अनुभवों और भारत की जीवंत संस्कृति के प्रति उनकी प्रशंसा का प्रमाण है। उन्होंने भारत की सांस्कृतिक विरासत की भावना बनाए रखने में नाम के महत्व पर प्रकाश डाला और यह बताया कि इस नाम के कारण भारत में बिताए गए उनके समय की यादें ताजा हो गई हैं। 3: क्रिस हेम्सवर्थ की भारतीय फिल्म उद्योग में रुचि क्रिस हेम्सवर्थ की भारतीय फिल्म उद्योग में गहरी रुचि है और वे भारत के साथ अपने संबंधों को और गहरा करने की इच्छा रखते हैं। उन्होंने बॉलीवुड में संभावित सहयोग के प्रति उनके खुलेपन और नेटफ्लिक्स प्रोजेक्ट "ढाका" पर उनके काम पर चर्चा की, जिसमें भारत में शूटिंग शामिल थी और इससे उनका जोश व उत्साह खूब जागा और शूटिंग के दौरान भारतीय भीड़ से मिले जबरदस्त समर्थन और उत्साह से वे बहुत प्रभावित हुए। 4: एक अभिनेता के रूप में क्रिस हेम्सवर्थ का सफर ऑस्ट्रेलियाई अदाकार क्रिस हेम्सवर्थ का एक अभिनेता के रूप में खूबसूरत और बेहतरीन सफर रहा है। ऑस्ट्रेलियाई टेलीविजन में उनकी शुरुआत से लेकर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में उनकी अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि तक की यात्रा विशिष्ट व उल्लेखनीय रही है। उनकी विविध फिल्मोग्राफी आकर्षक है और एक्शन से भरपूर फिल्मों में उनकी उल्लेखनीय भूमिकाएं और कॉमेडी, हॉरर और जीवनी नाटकों को समीक्षकों व दर्शकों से प्रशंसा मिली है। एक अभिनेता के रूप में उनकी बहुमुखी प्रतिभा ने हॉलीवुड में उनकी सफलता में चार चांद लगा दिए हैं। 5: क्रिस हेम्सवर्थ की संपत्ति और सफलता क्रिस हेम्सवर्थ की कुल संपत्ति $130 है, जिसका श्रेय मुख्य रूप से हॉलीवुड में उनके उल्लेखनीय करियर को जाता है। टिनसेल्टाउन के प्रमुख व्यक्तियों में से एक के रूप में उनकी स्थिति, प्रतिभा और करिश्मे के साथ दर्शकों पर आकर्षक प्रभाव है।