America Presidential Election: ट्रंप के सामने बाइडेन की ताकत हुई चौगुनी! साथ आए ओबामा और बिल क्लिंटन, बनाई ये सीक्रेट प्लानिंग

America Presidential Election: जो बाइडेन को अमेरिका के दो पूर्व राष्ट्रपतियों का समर्थन मिला है। उन्होंने मिलकर डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए रिकॉर्ड फंड भी जुटा लिया है जिससे अमरीके के उनके इस चुनाव अभियान को धार मिलेगी। जानकारी है कि उन्होंने एकजुट होकर एक सीक्रेट प्लानिंग भी की है जिससे डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव में शिकस्त दी जा सके।

Joe Biden got the support of two former presidents in the US Elections