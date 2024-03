NRI Special : Ramadan 2024 में मक्का मदीना में भी रोज़े रखने के साथ इबादत कर रहे कई रोज़ेदार

नई दिल्लीPublished: Mar 12, 2024 01:09:31 pm Submitted by: M I Zahir

रमज़ान (Ramadan 2024) के महीने की रौनकें खाड़ी देशों में भी नज़र आ रही हैं। अरब (UAE news in hindi )के नागरिकों के साथ—साथ भारतवंशी (nri news) रोज़ेदार भी अपने कामकाज के साथ रोज़े (fast) रख रहे और इबादत कर रहे हैं। वे नमाज़ , रोज़े व कुरान पाठ के ज्यादा पाबंद हैं। भारत से खाड़ी देशों में गए भारतवंशी रोज़ेदारों से बात की तो यह तथ्य सामने आया। उनका कहना था कि बहुत से रोज़ेदार पूरे रमज़ान मक्का (Mecca) और मदीना (Madina) में रोज़े रख कर इबादत करते हैं और वे इसे अपनी खुशक़िस्मती समझते हैं।

विख्यात भारतवंशी ( nri news in hindi ) साहित्यकार डॉ. अफ़रोज़ आलम ( Dr.Afroz Alam) ने कुवैत से बताया कि रमज़ान (Ramadan 2024) के महीने में धार्मिक क्रियाओं के हवाले से तो भारत (latest nri news in hindi ) और अरब (Arab news in hindi)में रोज़े रखने में कोई भेद नहीं है, लेकिन खाड़ी देशों (UAE news in hindi) में इबादत को अधिक महत्व दिया जाता है। आम दिनों के मुक़ाबले यहां रमज़ान के दिनों में दिन के साथ साथ रात को भी रौनक़ में इज़ाफ़ा हो जाता है। मस्जिदों और बाज़ारों में सेहरी (Sehri )और रोज़ा (Roza) खोलने का इंतज़ाम होता है।