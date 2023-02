मुशर्रफः जो कश्मीर समाधान के सबसे करीब आए, लेकिन की थी कारगिल युद्ध की शुरुआत

पाकिस्तान पूर्व राष्ट्रपति व पूर्व आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ का आज निधन हो गया है। ये वही मुशर्रफ हैं जो कश्मीर समाधान के तो सबसे करीब आए, लेकिन कारगिल युद्ध की शुरुआत भी की।

Musharraf: Who came closest to Kashmir solution but also triggered Kargil war