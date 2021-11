इतिहास में तीसरी बार: अंटार्कटिका से 3 हजार किमी का सफर तय कर पेंगुइन पहुंच गई न्यूजीलैंड, खा रही है पत्थर, वैज्ञानिकों को सता रही यह चिंता

नई दिल्ली।

ऐसा तीसरी बार हुआ, जब पेंगुइन अंटार्कटिका को छोड़कर बर्फीले पानी में करीब तीन हजार किलोमीटर तैरते हुए न्यूजीलैंड तक पहुंच गई। वैज्ञानिक यह नहीं समझ पा रहे कि यह घटना संयोगवश हो रही है या फिर दुर्घटनावश।

इस पेंग्विन को न्‍यूजीलैंड के दक्षिणी पूर्वी तट पर पाया गया है। अब तक के इतिहास में ऐसा तीसरी बार हुआ है जब पेंगुइन अपने घर अंटार्कटिका से तैरकर न्‍यूजीलैंड पहुंची है। स्‍थानीय लोग इन पेंगुइन को 'पिंगू' बुलाते हैं।

Interesting nature news of the day!



An Adélie penguin showed up in Canterbury today from Antarctica. Only one other live Adélie penguin has even been seen in Aotearoa (Kaikoura in 1993). Video taken by Harry Singh, republished with permission. pic.twitter.com/mMfTQmRFWj