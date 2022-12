Syria: सीरिया में सरकार विरोधी दुर्लभ प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने गवर्नर ऑफिस पर बोला धावा, दो मौत

Submitted by:

Rare anti-government protest Syria: राष्ट्रपति बशर असद (President Bashar Assad) के एक दशक से अधिक समय पहले सत्ता संभालने के बाद से दक्षिणी सीरिया में सरकार विरोधी प्रदर्शन दुर्लभ हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से कई रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि 200 से अधिक प्रदर्शनकारियों ने रविवार को सीरिया के दक्षिणी शहर स्वेडा में गर्वनर कार्यालय पर हमला बोल दिया। एक प्रदर्शनकारी और एक पुलिसकर्मी के मारे जाने की खबर है।

Protesters in the southern Syrian city of Sweida stormed a provincial government building