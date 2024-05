Russia- Ukraine War : बेलगोरोड शहर में गोलाबारी, इमारत गिरने से 13 की मौत हो गई

Russia-Ukraine war: 13 people killed after building collapses in shelling in Belgorod city: रूस-यूक्रेन युद्ध के चलते बेलगोरोड शहर में गोलाबारी से इमारत तोचका-यू टीआरसी मिसाइल के टुकड़ों से क्षतिग्रस्त हो गई थी। वहीं 11 मई को शहर में आग लगने के बाद बेलगोरोड पर यह दूसरा हमला था। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यह जानकारी दी।

May 13, 2024

Russia-Ukraine war: 13 people killed after building collapses in shelling in Belgorod city: रूस-यूक्रेन युद्ध के चलते यूक्रेन ( Ukraine war) के हमले से रूसी (Russian) सीमा पर स्थित शहर बेलगोरोड ( Belgorod city )में एक दुखद घटना घटी, जहां रविवार को एक अपार्टमेंट इमारत का हिस्सा ढह जाने से कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 अन्य घायल हो गए। रूस के अधिकारियों ने इमारत के विनाश के लिए यूक्रेनी गोलाबारी को जिम्मेदार ठहराया। ऑनलाइन प्रसारित हो रहे वीडियो में बचाव दल जीवित बचे लोगों की तलाश में मलबे में तलाशी ले रहे हैं, लेकिन छत का एक हिस्सा ढह जाने के कारण वे जल्दबाजी में पीछे हट जाते हैं।

अब तक 13 शव बरामद रूसी आपातकालीन स्थिति मंत्रालय ने मलबे से अब तक 13 शव बरामद होने की सूचना दी है। देश की प्राथमिक कानून प्रवर्तन संस्था, रूस की जांच समिति ने एक बयान जारी कर पुष्टि की कि 10 मंजिला संरचना वास्तव में यूक्रेनी गोलाबारी से प्रभावित हुई थी। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बाद में सोशल मीडिया पर लिखा कि इमारत तोचका-यू टीआरसी मिसाइल के टुकड़ों से क्षतिग्रस्त हो गई थी।इसमें यह भी कहा गया कि वायु रक्षा बलों ने बेलगोरोड क्षेत्र में कई और रॉकेटों को मार गिराया, साथ ही दो ड्रोन भी मार गिराए जो बाद में रविवार को एक अलग घटना में नष्ट हो गए। बेलगोरोड पर बैक टू बैक हमला बचावकर्मियों के काम करने के दौरान पूरे बेलगोरोड में हवाई हमले की चेतावनी जारी रही। बेलगोरोड गवर्नर ने कहा कि शहर में शनिवार शाम भी आग लगी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 29 अन्य घायल हो गए। व्याचेस्लाव ग्लैडकोव ने कहा। मई 2023 से पश्चिमी रूस के शहरों पर ड्रोन से नियमित हमले हो रहे हैं । रूसी अधिकारियों ने कीव को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। यूक्रेनी अधिकारी कभी भी रूसी क्षेत्र या क्रीमिया प्रायद्वीप पर हमलों की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करते हैं। अधिकांश ग्रामीण इलाकों में गोलाबारी रूस की पश्चिमी सीमा पर बेलगोरोड क्षेत्र बड़ी संख्या में हमलों का लक्ष्य रहा है। हालाँकि अधिकांश सीमा पार से गोलाबारी ग्रामीण इलाकों में देखी जाती है, लेकिन क्षेत्र की राजधानी पर भी हमले देखे गए हैं। दिसंबर 2023 में, बेलगोरोड शहर के मध्य में गोलाबारी में 25 लोग मारे गए, जिससे अधिकारियों को सार्वजनिक आश्रयों का निर्माण शुरू करना पड़ा। NRI Exclusive : ये है अमरीका का ” मिनी इंडिया”, जहां बहती है सनातन की गंगा, होती है गायों की पूजा पढ़ना जारी रखे

