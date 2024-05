America: ये है अमरीका का ” मिनी इंडिया”, जहां बहती है सनातन की गंगा, होती है गायों की पूजा

USA : Vedic Mahakumbh celebration in the cowshed of Texas : स्वामी विवेकानंद ने शिकागो सम्मेलन के निमित्त जिस अमरीका में सनातन धर्म की पताका फहराई थी, आज उसी अमरीका के टैक्सास (Texas) में हिन्दू धर्म, अध्यात्म, दर्शन और चिंतन के साथ सनातन संस्कारों की गंगा बह रही है। अमरीका (America) में रह रहीं नई दिल्ली की रहने वाली प्रवासी भारतीय (NRI) पर्यावरण इंजीनियर सहानासिंह (Sahanasingh) ने सीधे यूएस से बताया कि अमरीका में सनातन धर्म, अध्यात्म और सनातन संस्कारों की गंगा बह रही है।

नई दिल्ली•May 13, 2024 / 06:05 pm• M I Zahir

Texax Cowshed

America : Rare and powerful Vedic Mahakumbh celebration in the cowshed of Texas : प्रवासी भारतीय जिस जिस देश में गए, वहां भारतीय संस्कृति और संस्कार का प्रचार प्रसार किया है। नतीजा यह हुआ कि आज विदेशों में भारतीयता नजर आ रही है। अमरीका ( America) में रह रहीं नई दिल्ली की रहने वाली प्रवासी भारतीय पर्यावरण इंजीनियर और एक विरासत लेखिका सहानासिंह (Sahanasingh) ने सीधे अमरीका से बताया कि वहां सनातन धर्म, अध्यात्म, दर्शन और सनातन संस्कारों की गंगा बह रही है। अमरीका में सनातन धर्म, अध्यात्म और संस्कारों की गंगा बह रही है, यहां इस टेक्सास ( Texax) गोशाला ( Cow shed) में दुर्लभ और शक्तिशाली वैदिक महाकुंभ सजा तो भारतीयता की अनुभूति हुई। पढ़ें, उन्हीं के शब्दों में :

अमरीका में सनातन माहौल दिल को छू गया टेक्सास गोशाला ने अप्रेल 2024 में एक दुर्लभ, शक्तिशाली वैदिक समारोह आयोजित करने का संकल्प लिया, जिसे बृहती सहस्र महायज्ञ के नाम से जाना जाता है, जिसका संदर्भ कठोपनिषद और ऐतरेय उपनिषद के प्राचीन प्राथमिक ग्रंथों में मिलता है। सभी यज्ञों में, ब्रुहति सहस्र विशेष है क्योंकि यह व्यक्ति के प्राण को शुद्ध करने और जीवन में न केवल अपने उद्देश्य के लिए गहरी ऊर्जा को निर्देशित करने, बल्कि भूमि पर शांति और संतुलन लाने पर केंद्रित है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह भगवान विष्णु के आनंदमय व्यक्तित्व के साथ आध्यात्मिक रूप से जुड़ने के बारे में है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस महायज्ञ का अनुभव करने का अवसर मिला। यह शानदार, उत्साहवर्धक, आनंददायक था; हर शब्द छोटा पड़ गया। पूरे अमरीका से जोड़ रहे हैं जब 2020 में मैंने पहली बार टेक्सास गौशाला की कहानी बताई, तो मुझे वह एहसास याद आया कि अभिनव गोस्वामी Abhinav Goswami कुछ बड़ा बना रहे थे और उन्होंने उनसे कहा था:

“आप जो कर रहे हैं उसकी व्यापकता का आपको अंदाज़ा नहीं है। आप सभी को गो माता से, मिट्टी से, योग से, महायज्ञों से, ज्ञान से, दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता से… और पूरे अमरीका से जोड़ रहे हैं!” टेक्सास गोशाला अब एक नई संपत्ति आप गोस्वामी परिवार और टेक्सास गोशाला की कहानी यहां पढ़ सकते हैं। चार साल बाद, टेक्सास गोशाला अब विशाल हरे विस्तार के साथ वालर, टेक्सास में एक नई संपत्ति में स्थित है। अभिनव के साथ नए स्थान पर चार और सह-संस्थापक जुड़ गए हैं] जिन्होंने जमीन खरीदने में योगदान दिया है। गैर-लाभकारी संगठन के बोर्ड में कई नए सदस्य शामिल हुए हैं और स्वयंसेवकों की संख्या में वृद्धि हुई है। गोशाला ने न केवल भारतीयों, बल्कि अपनी सभ्यता की जड़ों से जोड़ा है तो बड़ी संख्या में अमरीकियों को भी आकर्षित किया है जो ‘गाय-पालन’ का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। हिंदुओं के लिए, गायों की निकटता हमेशा अच्छे कंपन, प्रतिरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी रही है, लेकिन पश्चिमी दुनिया में, तनाव कम करने, मूड में सुधार और यहां तक कि नींद की गुणवत्ता के लिए गाय को पालना लोकप्रिय हो रहा है। आप गोस्वामी परिवार और टेक्सास को खिलाना और बंधाना शामिल है। अनुष्ठान अचेतन स्तर पर यज्ञ टेक्सास गोशाला में बच्चों के शिविर और कार्यशालाएँ एक बड़ा आकर्षण बन गई हैं। ड्राइंग, पेंटिंग, खाना पकाने, मिट्टी के गणेश बनाने, बढ़ईगीरी और विभिन्न अन्य कार्यशालाओं को उत्साहपूर्वक पंजीकरण मिला। सनातन धर्म या हिंदू धर्म में हर चीज की तरह, यदि आप केवल भौतिक अनुष्ठान पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप गहरे ज्ञान से भरे अर्थों को याद करते हैं, जिसमें आत्म-बोध और अहंकार का त्याग शामिल है। यज्ञ समारोह में किया जाने वाला प्रत्येक भौतिक अनुष्ठान अचेतन स्तर पर होने वाले यज्ञ का प्रतीक है। व्यापक अर्थ में, प्रत्येक धार्मिक कार्य या कर्म यज्ञ की भावना से किया जा सकता है। यज्ञ के केंद्र में अग्नि एक राजा यज्ञ की भावना से एक भूमि पर शासन कर सकता है, एक छात्र यज्ञ की भावना से अध्ययन कर सकता है, एक माँ अपने परिवार के लिए यज्ञ की भावना से खाना बना सकती है, एक व्यक्ति यज्ञ की भावना से भोजन कर सकता है यज्ञ-संभावनाएं अनंत हैं। यज्ञ के केंद्र में अग्नि है। संस्कृत में अग्नि को अंग्रेजी में अग्नि के रूप में अनुवादित किया गया है; वह देवताओं में प्रमुख हैं और वह हर यज्ञ का हिस्सा हैं, चाहे भौतिक इकाई के रूप में या सूक्ष्म इकाई के रूप में। लैटिन शब्द इग्निस इस शब्द का सजातीय है। भौतिक रूप में मौजूद होने पर, अग्नि प्रसाद स्वीकार करते हैं लेकिन उन्हें सूक्ष्म रूप में उन देवताओं तक पहुंचाते हैं जिनका आह्वान किया गया है। वैदिक समझ हमारे भीतर मौजूद अग्नि के बाहरी रूपों को दीपक, खाना पकाने के स्टोव, उद्योगों, जंगल की आग, बिजली आदि में आसानी से देखा जा सकता है। सूर्य जो अपनी अग्नि से विश्व को प्रकाशित करता है, निस्संदेह हमारे जीवन पर सबसे बड़ा प्रभाव डालता है। लेकिन वैदिक समझ हमारे भीतर मौजूद अग्नि के आंतरिक रूपों को भी ध्यान में रखती है। ऐसी ही एक है जतराग्नि – पाचन अग्नि जो भोजन को पचाने में मदद करती है। वास्तव में, आयुर्वेद में अग्नि के 13 प्रकार बताए गए हैं जिनमें से जतराग्नि एक है। जब जतराग्नि कम होती है, तो पाचन खराब होता है और जब यह ऊपर जाती है, तो न केवल पाचन उत्कृष्ट होता है, बल्कि ऊर्जा भी उच्च स्तर पर होती है। यह तेल के लालटेन में लौ तेज करने जैसा है। पाचन अग्नि का हमारे चयापचय कार्यों से गहरा संबंध है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, तो हम वस्तुतः अपने भीतर अग्नि प्रज्वलित करते हैं और यदि यह यज्ञ की भावना से किया जाता है, तो हम उस भोजन को एक उच्च शक्ति को समर्पित करते हैं और इसका उपयोग उन ऊर्जाओं को उत्पन्न करने के लिए करते हैं जो धर्म के लिए काम करती हैं। लंबी प्रार्थनाओं का आधार इतना ही नहीं – अध्यात्म के सूक्ष्म क्षेत्र में हमारी आंतरिक अग्नि तीन रूपों में आती है – वाक् (वाणी), प्राण (जीवन शक्ति) और बुद्धि (बुद्धि)। डॉ. डेविड फ्रॉली इसे इस प्रकार समझाते हैं: अग्नि के ये तीन आंतरिक रूप योग अभ्यास के तीन मुख्य मार्ग बनाते हैं। अग्नि का वाणी रूप मंत्र योग या ओम जैसी पवित्र ध्वनियों की पुनरावृत्ति या गायत्री मंत्र जैसी लंबी प्रार्थनाओं का आधार है। मंत्र अभ्यास एक आंतरिक अग्नि पैदा करता है जो अवचेतन मन को शुद्ध करने और मन को ध्यान के लिए ग्रहणशील बनाने में मदद करता है। अग्नि का प्राण रूप प्राण योग या प्राणायाम की यौगिक श्वास प्रथाओं का आधार है। प्राणायाम भीतर प्राण की अग्नि बढ़ाता है प्राणायाम हमारे भीतर प्राण की अग्नि को बढ़ाता है, जो सूक्ष्म शरीर की नाड़ियों को साफ करता है और हृदय की गांठों या ग्रंथियों को खोलने में मदद करता है। अग्नि का मन स्वरूप ध्यान योग या ध्यान योग का आधार है। अग्नि या बुद्धि का मानसिक रूप मन का विवेकशील हिस्सा है जो हमें सत्य को झूठ से, वास्तविकता को असत्य से और स्वयं को स्वयं से अलग करने की अनुमति देता है। अग्नि के ये तीन रूप और उनसे संबंधित यौगिक मार्ग हमें जीवात्मा या हमारे व्यक्तिगत स्व तक ले जाते हैं और हमें परमात्मा या सर्वोच्च स्व में इसके आधार को समझने में मदद करते हैं। भगवान विष्णु से जुड़ने के बारे में सभी यज्ञों में, ब्रुहति सहस्र विशेष है क्योंकि यह किसी के प्राण को शुद्ध करने और जीवन में न केवल अपने स्वयं के उद्देश्य के लिए गहरी ऊर्जा को निर्देशित करने बल्कि भूमि पर शांति और संतुलन लाने पर केंद्रित है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह भगवान विष्णु के आनंदमय व्यक्तित्व के साथ आध्यात्मिक रूप से जुड़ने के बारे में है। ब्रुहति चंदस (संस्कृत छंद) के एक कण मीटर को संदर्भित करता है जिसमें 36 अक्षर (अक्षर) होते हैं। इच्छित प्रभाव पैदा करने के लिए वैदिक छंदों को सटीक लयबद्ध प्रारूप में गाया जाना आवश्यक है। चंदस के विज्ञान में अविश्वसनीय गणित शामिल है, और इससे कई आधुनिक एल्गोरिदम उभरे हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि 24 अक्षर वाले छंद को गायत्री के नाम से जाना जाता है। वेद मंत्रोच्चारण में उपयोग किये जाने वाले 11 प्रकार के छंद इस प्रकार हैं- उष्णिक, अनुष्टुप, ब्रुहती, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, अतिचंड, अत्यष्टि, अतिजगति और अतिविरत। इंद्र के लिए जाप करते हैं चूँकि ऋषि विश्वामित्र ने ब्रुहति छन्द का 1000 (सहस्र) जाप किया गया था, इसलिए इसे ब्रुहति सहस्र के नाम से जाना जाने लगा। हालाँकि कठोपनिषद में यह नहीं बताया गया कि बृहती सहस्र महायज्ञ कैसे किया जाना था, बाद के ग्रंथों ने अधिक विवरण दिया। कठोपनिषद में इस अनुष्ठान का उल्लेख केवल यम और नचिकेता के बीच संवाद के संदर्भ में किया गया है जब नचिकेता यम से मोक्ष प्राप्त करने की गुप्त विद्या पूछते हैं। और ऐतरेय उपनिषद में ऋषि विश्वामित्र विष्णु के आवेश में स्थित इंद्र के लिए इसका जाप करते हैं। ऋषि मंत्रों को अन्न नैवेद्य या देवताओं को अर्पित पवित्र भोजन के रूप में प्रदान करते हैं और नारायण (विष्णु) इसे अत्यधिक खुशी के साथ स्वीकार करते हैं। निस्संदेह, नारायण के साथ लक्ष्मी भी धन और समृद्धि के दाता हैं। 360 कलश प्रसाद अनुष्ठान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा विष्णु के दिव्य वाहन गरुड़ के आकार में 360 ईंटों को रखना है। इसके अलावा, इसमें 360 कलश (पारंपरिक बर्तन या घड़ा) प्रसाद शामिल है। हिंदू समझ में संख्या 360 ब्रह्माण्ड संबंधी दृष्टि से चंद्र-सौर वर्ष में दिनों की संख्या को दर्शाती है। यह देखते हुए कि दुनिया की सबसे प्राचीन मौखिक पुस्तकों में से एक – ऋग्वेद – में पहले से ही एक चक्र के 360 डिग्री (संवत्सर के पहिये की 360 तीलियों के रूपक में) का उल्लेख है, प्राचीन भारतीय अक्सर एक चक्र के प्रतीकवाद के रूप में 360 का उपयोग करते थे। वहीं 36 अक्षरों को 1000 बार दोहराने का मतलब है कुल 36,000 अक्षर जो कि 100 साल (360 दिन के चक्र) के मानव जीवन का प्रतीक है। मानव शरीर में नाड़ियों या ऊर्जा चैनलों की संख्या भी शरीर के प्रत्येक आधे हिस्से में 36,000 है। शतपथ ब्राह्मण में जोर डॉ. सुभाष काक बताते हैं, आयुर्वेदिक ग्रंथों में संख्या 360 को विकासशील भ्रूण में हड्डियों की संख्या के रूप में लिया जाता है, एक संख्या जो बाद में वयस्क की 206 हड्डियों में जुड़ जाती है। वैदिक अनुष्ठान में इस संख्या की केंद्रीयता पर शतपथ ब्राह्मण में जोर दिया गया है। एक बड़ी कवायद होने वाली थी जैसे ही महायज्ञ की शुभ तिथि 14 अप्रैल निश्चित हुई, स्वयंसेवक तीव्र गति से कार्य में जुट गये। चूंकि यह एक सामुदायिक यज्ञ होने वाला था, इसलिए व्यापक भागीदारी प्राप्त करना महत्वपूर्ण था। यह कल्पना की गई थी कि 360 ईंटों में से प्रत्येक को एक परिवार से प्रायोजित किया जाएगा। प्रत्येक ईंट पर विष्णु सहस्रनाम के पाठ से लिया गया विष्णु का एक नाम लिखा होगा (सहस्रनाम में उल्लिखित 1000 में से केवल पहले 360 नाम)। बाद में निर्णय लिया गया कि प्रत्येक ईंट पर परिवार के सदस्यों के नाम भी लिखे जाएंगे। इतने सारे परिवारों को ईंटें प्रायोजित करने के साथ-साथ नाम लिखने के लिए प्रेरित करना एक बड़ी कवायद होने वाली थी। आख़िरकार सैकड़ों में बदल गया जो एक धारा के रूप में शुरू हुआ वह जल्द ही एक स्थिर प्रवाह बन गया और दर्जनों परिवारों ने यज्ञ के लिए ईंटों और कलशों को प्रायोजित करने के लिए हस्ताक्षर किए। आख़िरकार, यह सैकड़ों में बदल गया! उन्होंने खुशी-खुशी विष्णु के नाम वाली अपनी ईंटों के साथ तस्वीरें खिंचवाईं, जो यज्ञ के बाद उन्हें अपने घर के मंदिरों में रखने के लिए वापस कर दी जाएंगी। श्री कृष्ण वृन्दावन ( SKV) मंदिरों की भूमिका यज्ञ के क्रियान्वयन में श्री कृष्ण वृन्दावन (एसकेवी) मंदिरों की भागीदारी ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उत्तरी अमरीका में स्थित 13 मंदिरों के साथ, जो भारत के कर्नाटक के उडुपी में माधव संप्रदाय के श्री पुथिगे मठ से जुड़े हुए हैं – इसमें आकर्षित करने के लिए ज्ञान और अनुभव का भंडार था। कृष्ण के भक्तों के साथ-साथ मुख्य प्राण और गुरु राघवेंद्र स्वामी के स्वयंसेवकों की मदद के बिना, इस तरह के जटिल यज्ञ का समन्वय करना लगभग असंभव होता। ऋग्वेद संहिता यज्ञ करने में मदद यज्ञ का मुख्य आकर्षण पुरोहित थे जिन्होंने समारोह की अध्यक्षता करने के लिए भारत के उडुपी से पूरे रास्ते यात्रा की। उच्चतम परंपराओं में प्रशिक्षित आचार्य विदवान श्री रवींद्र अत्तूर ने इस वर्ष की शुरुआत में प्रतिष्ठित राम मंदिर के उद्घाटन के दौरान अयोध्या में ऋग्वेद संहिता यज्ञ करने में मदद की थी। संस्कृति और संस्कारों की सुवास यहां 360 कलश तैयार करना, 360 ईंटों को सही संख्या और नाम के साथ तैयार करना, खलिहान क्षेत्र को महायज्ञ के लिए आवश्यक शौच के उच्च मानकों के अनुसार साफ करना, रंगोली, फूलों और अन्य सौंदर्य संबंधी वस्तुओं से सजाना, फूलों की माला बनाना, किराने का सामान खरीदना, नाम चिपकाना डोरी को टैग- स्वयंसेवकों की टीमों के लिए कार्य कभी न ख़त्म होने वाले थे। लेकिन पुरुषों, महिलाओं, लड़कों और लड़कियों – उन्होंने इसे मुस्कुराहट के साथ किया, वह मुस्कुराहट जो यह जानने से आती है कि सभी कार्य एक बड़े उद्देश्य की ओर जा रहे थे। गोशाला में उत्साह का माहौल ब्रुहती से एक दिन पहले टेक्सास गोशाला में उत्साह का माहौल था। ऐसा महसूस हो रहा था कि यह भारत में त्योहार का समय है, जब कुछ महिलाएं सुंदर रेशम की साड़ियों और धोती में थीं, और अन्य कैजुअल परिधान में थीं और उत्सव के परिधान में बदलने के लिए अपने कार्यों को जल्दी से पूरा करने की कोशिश कर रही थीं। ह्यूस्टन, ऑस्टिन, फीनिक्स, डलास और उडुपी के पुरोहित वेदी (वेदी) तैयार करने के काम में व्यस्त थे। उन्होंने गरुड़ के आकार में ईंटों की व्यवस्था की, विशिष्ट रंगीन पाउडर के साथ ज्यामितीय मंडल तैयार किया, शीर्ष पर नारियल के साथ कलशों की व्यवस्था की और स्वयंसेवकों को विभिन्न कार्यों में निर्देशित किया। कई चीजें तय की जानी थीं आखिरी मिनट में कई चीजें तय की जानी थीं। एक सामान्य भारतीय कार्यक्रम की तरह, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ भी समय पर तैयार नहीं होगा। चीज़ें ग़लत जगह पर थीं, गोशाला के विशाल परिसर में लोग एक-दूसरे को खो रहे थे, शोर-शराबे में फ़ोन कॉल नहीं उठाए जा रहे थे और यह एक विशाल भ्रम की तरह लग रहा था। और फिर भी, कोई भी क्रोधित या निराश नहीं हो रहा था। आने वाली हर चुनौती को मज़ाक में निपटाया जा रहा था। चमत्कारिक ढंग से, सभी कार्य बिना किसी अत्यधिक देरी के पूरे हो गए जैसे कि कोई जादू हो गया हो। जुगाड़ खूब था। कूष्मांडा यज्ञ : आत्म-शुद्धि अनुष्ठान ब्रुहती से एक दिन पहले, प्रायोजकों के लिए आत्म-शुद्धि अनुष्ठान के रूप में कूष्मांडा यज्ञ आयोजित किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि जब यह अनुष्ठान सही भावना से किया जाता है तो यह व्यक्ति को सचेतन और अवचेतन रूप से किए गए विभिन्न गलत कार्यों से शुद्ध कर देता है। वैदिक​ यज्ञ : अरणि मंथन वैदिक लोगों के प्राचीन तरीके से अग्नि उत्पन्न करना महायज्ञ का एक रोमांचक आकर्षण था। आमतौर पर, ऐसे समारोहों में माचिस का उपयोग नहीं किया जाता है और आग दो लकड़ी के टुकड़ों के बीच घर्षण से उत्पन्न होती है। अधिकतर लोगों ने वैदिक अग्नि-उत्पन्न समारोह जिसे अरणि मंथन के नाम से जाना जाता है, पहले कभी नहीं देखा था, और उत्सुकता से देखते थे। एक दिलचस्प उपकरण का उपयोग किया गया था, जिसमें लकड़ी के एक बेलनाकार टुकड़े को उसके नीचे रखे लकड़ी के एक ब्लॉक के खिलाफ रस्सियों के साथ आगे और पीछे मथा जाता था। उन्होंने हार नहीं मानी यह एक कठिन प्रक्रिया थी जो लंबे समय तक चलती रही और आचार्यों के अत्यंत गहन मंथन के बावजूद कोई परिणाम नहीं निकला। धुंआ दिखाई देने पर पता चलेगा कि छोटी सी आग लगी है लेकिन इससे पहले कि कुछ किया जा सके, आग बुझ जाएगी जिससे प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाएगी। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या आचार्य निराश महसूस कर रहे थे। एक बिंदु पर, ऐसा लगा जैसे यह विफलता के लिए अभिशप्त था और कोई केवल पुरोहितों की शारीरिक सहनशक्ति पर आश्चर्यचकित हो सकता था जिन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि मंथन करते रहे। मुझे आश्चर्य हुआ कि वे सभी थकान से कैसे नहीं गिर रहे थे। जब आग दिखाई दी तो सटीक क्षण को कैद करने के लिए दर्जनों सेल फोन को लकड़ी के टुकड़े पर ज़ूम किया गया। जैसे-जैसे समय बीतता गया, टुकड़ों से अधिक धुआं निकलने लगा और फिर अचानक सभी ने तालियाँ बजाना शुरू कर दिया। जान में जान आई! अग्नि देव ने अंततः यज्ञ को सक्षम करने के लिए रुकने का फैसला किया। यह कितना जश्न का पल था। शंख बजाए गए और घंटियाँ बजाई गईं। मैंने पहले कभी किसी देवता की भौतिक उपस्थिति को महसूस नहीं किया था जैसा कि मैंने उस क्षण महसूस किया था। कई लोगों की आँखों में आँसू छलछला आए। ज्ञान की रोशनी बहुत बाद में, दिन के अंत में जब सभी समारोह पूरे हो गए और थके हुए पुरोहित घर जा रहे थे, मैं रवींद्र अट्टूर को अरणी मंथन अनुष्ठान का महत्व पूछने के लिए रोकने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। उन्होंने शुद्ध कन्नड़ भाषा में बात की, जिनमें से कुछ को मेरा अंग्रेजी-शिक्षित दिमाग समझने में धीमा था। हालाँकि, मैं यह देखकर रोमांचित हो गई कि उन्होंने अग्नि को प्रकट करने की पूरी प्रक्रिया की तुलना ज्ञान-उत्पादन की प्रक्रिया से की, जिसमें घूमने वाली लकड़ी की इकाई एक शिष्य (छात्र) की तरह थी और जिस लकड़ी के टुकड़े से वह रगड़ती थी वह गुरु था। लंबे समय तक चलने वाला घर्षण चर्चाओं, बहसों, कड़ी मेहनत, हताशा, दर्द और थकावट याद दिलाता है, जो अंत में ज्ञान की रोशनी की ओर ले जाएगा।

इतना बड़ा सामुदायिक यज्ञ यज्ञ के मुख्य प्रायोजक और टेक्सास गोशाला के बोर्ड सदस्य अपने जीवनसाथी के साथ यज्ञ परिसर में बैठे रहे, जबकि अन्य लोग बाहर से ही यज्ञ देख रहे थे। यह पहला अवसर था, जब मुझे इतने बड़े सामुदायिक यज्ञ का निकट से दर्शन हुआ। इससे पहले भी मैं कई छोटे-छोटे यज्ञों में गई हूँ। लेकिन इस यज्ञ का माहौल बिल्कुल अलग था। भारत के किसी प्राचीन काल की अनुभूति मुझे ऐसा महसूस हो रहा था मानो मैं भारत के किसी प्राचीन काल में आ गई हूं, जब कोई शोर-शराबा नहीं था, कोई प्रदूषण नहीं था, कोई ठोस गंदगी नहीं थी। यज्ञशाला विशाल व हवादार थी। अक्सर, मुझे लगता था कि खेतों से ठंडी हवा आ रही है और मेरी साड़ी की तहों से ढकी हुई मेरी खुली पीठ को धीरे-धीरे सहला रही है। गोशाला के हरे-भरे चरागाहों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया था और सुंदर भारतीय नस्ल की गायें चुपचाप चरती हुई देखी जा सकती थीं। छोटे बच्चे जो यज्ञ पर अधिक समय तक ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते थे, वे गायों को देखने या चराने के लिए इधर-उधर भाग रहे थे या घास के ढेर के ऊपर चढ़ रहे थे। लेकिन वे अभी भी वैदिक मंत्रों को सुन सकते थे और बार-बार, वे यह पता लगाने के लिए वापस आते थे कि यज्ञशाला में क्या हो रहा था। हालाँकि, कुछ बच्चे वहीं रुके रहे और प्रत्येक अनुष्ठान को बड़े शौेक से देखा। प्रत्येक के लिए संकल्प बड़ा काम बना हालाँकि, कुछ बच्चे वैदिक जीवन के प्रति अपने समर्पण के लिए खड़े हुए। जैसे ही सैकड़ों लोग आये, यज्ञ से पहले उनमें से प्रत्येक के लिए संकल्प करना एक बड़ा काम बन गया। दो युवा लड़के अर्जुन और सुमाधव पुरोहितों को कार्य पूरा करने में मदद करने के लिए आगे आए। सुमाधव एक असामयिक बालक है जिसके उपनयन संस्कार के बारे में मैंने यहां एक लेख लिखा है। जैसे ही दोनों बच्चे घंटों बैठे और अपना संकल्प पूरा करने के लिए लोगों के नाम, गोत्र और नक्षत्र पूछे, उन्होंने सभी की प्रशंसा हासिल की। सहस्रनाम में विष्णु के हजारों नामों का उच्चारण जैसे ही सहस्रनाम में विष्णु के हजारों नामों में से प्रत्येक का उच्चारण ऋग्वेद के ब्रुहती मंत्र के साथ किया गया, ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया शक्तिशाली कंपन्न से गूंज उठी। जबकि अन्य लोग अपना नाश्ता लेने या दोस्तों का अभिवादन करने के लिए उठे, आचार्यों ने पूरा जप पूरा होने तक एक भी ब्रेक नहीं लिया। वह मधुर मंत्रोच्चार एक सुंदर स्फूर्तिदायक धारा की तरह मेरे कानों में मधुर रस घोल रहा था। आचार्यों के साथ कई लोगों ने विष्णु नाम का जाप किया। यहां सर्वोच्च चेतना के साथ संरेखण की भावना थी। दैनिक जीवन की सभी चिंताएँ और तनाव दूर हो गए और शांति और एकाग्रता की गहरी अनुभूति हुई। प्राण पोषण भी करता मेरी हालिया खोजों में से एक यह है कि भोजन ही हमारे शरीर को पोषण देने का एकमात्र तरीका नहीं है। प्राण पोषण भी करता है। इसीलिए प्राणायाम करने के बाद आमतौर पर पेट भरा हुआ महसूस होता है और भोजन की इच्छा नहीं होती है। महायज्ञ के अनुभव ने भी प्राणों का वैसा ही संचार किया जो बहुत पौष्टिक था। अग्नि को पूर्णाहुति दी महायज्ञ के अंत में अग्नि को पूर्णाहुति दी गई। यह एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है जो कार्यवाही में लगी सभी भक्ति की परिणति है। कपड़े, नारियल, फूल, तंबुला – सभी को प्रचुर मात्रा में घी में भिगोकर पुजारियों ने खड़े होकर अग्नि में अर्पित किया गया। विभिन्न प्रकार की औषधीय जड़ी-बूटियाँ भी अर्पित की गईं। सभी प्रतिभागियों ने मंत्रोच्चारण अग्नि में डाला। अपने सबसे गहरे अर्थ में, किसी के अहंकार को भी अग्नि को सौंपना होगा – आखिरकार यही वह चीज है जिसे हम अपने सबसे करीब रखते हैं। यह एक अद्भुत क्षण था जब शंख बजने लगे और सभी जड़ी-बूटियों से एक मादक सुगंध हमारी ओर आने लगीं। Vedic Yagya in Texas गोरों के देश में गायों की पूजा यज्ञ के बाद गो पूजन किया गया। जब अभिनव और प्रतिभा गोस्वामी के हाईस्कूल के बेटे नीलेश गोस्वामी पूजा के लिए गिर गाय और उसके बछड़े को यज्ञशाला में लाए और बाद में उन्हें परिक्रमा पर ले गए तो उत्साह की लहर दौड़ गई। गाय को पारंपरिक तरीके से कुमकुम से सजाया गया और साड़ी से ढका गया। Vedic Yagya in Texasयज्ञ के बाद गो पूजन किया गया। जब अभिनव और प्रतिभा गोस्वामी के हाईस्कूल के बेटे नीलेश गोस्वामी पूजा के लिए गिर गाय और उसके बछड़े को यज्ञशाला में लाए और बाद में उन्हें परिक्रमा पर ले गए तो उत्साह की लहर दौड़ गई। गाय को पारंपरिक तरीके से कुमकुम से सजाया गया और साड़ी से ढका गया। ह्यूस्टन के श्री कृष्ण वृन्दावन की रसोई का नाश्ता यज्ञशाला के बगल में उपस्थित सभी लोगों को भोजन परोसने के लिए एक बड़ा तम्बू लगाया गया था। ह्यूस्टन के श्री कृष्ण वृन्दावन की रसोई में तैयार किया गया स्वादिष्ट उप्पिटू नाश्ते में परोसा गया। दोपहर के भोजन के समय, स्वयंसेवकों ने केले के पत्तों पर बिसिबेहुली अन्ना, पलिया, पूरी, छोले, कोसंबरी, बज्जी, पायसा, बर्फी और अन्य वस्तुओं का विस्तृत भोजन परोसा गया। पुरोहित का कार्य आसान नहीं जल्द ही, आचार्यों से छुट्टी लेने का समय आ गया। लोगों में उनकी सेवा के प्रति गहरी कृतज्ञता की भावना महसूस हुई। हममें से जो लोग भाग लेने में कामयाब रहे, उनके लिए एक प्रकांड विद्वान की ओर आयोजित इस तरह के प्रामाणिक समारोह को देखने का यह एक सौभाग्यशाली अवसर था। पुरोहित का कार्य आसान नहीं है। वह कोई कार्य नहीं कर रहा है. वह अपना जीवन तन और मन की पवित्रता के साथ पूजा और यज्ञ करने में समर्पित कर देता है। वह जानता है कि वह प्रत्येक अनुष्ठान में जितनी अधिक तपस्या करेगा, उतना ही अधिक उसमें भाग लेने वाले सभी लोगों को लाभ होगा। यह एक महान भूमिका है जो एक पुरोहित समाज में निभाता है। काश यह आयोजन और चलता रहता जैसे ही सजावटें हटाई जाने लगीं और लोग घर जाने लगे, मुझे यह सोचकर थोड़ी उदासी महसूस हुई कि इतना शानदार समारोह समाप्त हो गया। क्या यह आनंद सदैव जारी नहीं रह सकता? लेकिन निस्संदेह, मुझे याद आया कि यज्ञ भी कार्रवाई का आह्वान था। इसका उद्देश्य सभी को उनकी वैदिक जड़ों और हमारे पास उपलब्ध ज्ञान के भंडार से जोड़ना था। केवल अनुष्ठान करना कभी भी अपने आप में अंत नहीं है। असंख्य चुनौतियों से घिरी दुनिया में करने के लिए बहुत कुछ है और हममें से प्रत्येक को अपनी भूमिका निभानी होगी। ——— बहुआयामी व्यक्तित्व की धनी सहानासिंह : एक नजर भारतीय मूल नई दिल्ली की रहने वाली सहानासिंह एक पर्यावरण इंजीनियर हैं। वे विरासत लेखिका, जल प्रबंधन की एक पत्रिका की पूर्व संपादक और इतिहासकार हैं। वे अमरीका में रहती हैं। वे जल प्रबंधन, पर्यावरण और भारतीय इतिहास सहित कई सम सामयिक मुद्दों पर लिखती हैं। दिल्ली कॉलेज ऑफ़ इंजीनियरिंग की छात्रा रह चुकी हैं। उन्होंने सिंगापुर जाने के बाद लेखन में अपना कैरियर बनाया। उन्हें सन 2008 में विकासशील एशिया पत्रकारिता पुरस्कार सहित पत्रकारिता के लिए कई पुरस्कार मिल चुके हैं। टीयू डेल्फ्ट अर्बन वाटर मूवी प्रतियोगिता में शीर्ष पुरस्कार सहानासिंह को दुनिया के जल संकट पर उनके बनाए गए एक संक्षिप्त एनीमेशन वीडियो को डेल्टा यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी (नीदरलैंड्स) की ओर से 2012 में टीयू डेल्फ्ट अर्बन वाटर मूवी प्रतियोगिता में शीर्ष पुरस्कार मिला था। वहीं उनके लेख रीडर्स डाइजेस्ट, वाशिंगटन पोस्ट, डिस्कवरी चैनल एशिया, एशियन वाटर मैगजीन, स्वराज्य, इंडिया फैक्ट्स सहित कई प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे हैं। उन्होंने द एजुकेशनल हैरिटेज ऑफ एंशिएंट इंडिया नामक पुस्तक लिखी है और ह्यूस्टन में इंडियन हिस्ट्री अवेयरनेस एंड रिसर्च (आईएचएआर) की निदेशक हैं। वे ईश्वर सेवा फाउंडेशन, डलास स्थित एक गैर-लाभकारी संगठन की भी निदेशक हैं। यह संस्था पाकिस्तान से विस्थापित हिंदुओं के पुनर्वास के लिए कार्य करती है। Texax .Vedic yagya and Grand celebrations in Cow shed. 