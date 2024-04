युद्ध समाप्त होने के बारे में पता नहीं Ukraine-Russia War News In Hindi : उन्होंने कहा कि वे इस बारे में भविष्यवाणियां ( Predictions) करने से सावधान ​हैं कि ‘यह युद्ध कैसे समाप्त होगा। यूक्रेनी सैन्य नेता ने एक साक्षात्कार ( Interview) में इस बारे में बात की थी।

रूस में शासन मिलने तक युद्ध जारी रहेगा Ministry of Defense of Ukraine News In Hindi :उन्होंने कहा कि यह युद्ध तब तक जारी रहेगा, जब तक रूस में यह शासन कायम रहेगा।,उन्होंने कहा कि “अगले शासन तक, यह बदल सकता है या नहीं, लेकिन अवसर की एक खिड़की होगी।