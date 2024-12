इस देश में किराये पर मिल रहीं खूबसूरत बीवियां ! पसंद आने पर शादी भी, लगी टूरिस्ट की भीड़

कितने समय के लिए बनती हैं ये वाइफ यह एक तरह का अस्थाई विवाह होता है, जिसमें किसी युवती को पैसे देकर कुछ समय के लिए पत्नी बनाया जा सकता है। तय समय तक वह युवती वाइफ के सारे फर्ज अदा करती है। हालांकि, यह प्रथा अब एक व्यवसाय का रूप लेती जा रही है। आइए जानते हैं क्या है थाईलैंड में तेजी से फलता- फूलता रेंटल वाइफ का चलन, कौन होती है रेंटल वाइफ और कितने समय के लिए बनती हैं ये वाइफ:

इस किताब से यह पता चला हाल ही में लावर्ट ए इमैनुएल की किताब थाई टैबू-द राइज ऑफ वाइफ रेंटल इन मॉडर्न सोसाइटी: एक्सप्लोरिंग लव, कॉमर्स एंड कॉन्ट्रोवर्सी इन थाइलैंड्स वाइफ रेंटल फेनोमेनन है, (The book that became a talking point is written by La Vérité Emmanuel. Titled Thailand’s Taboo: The Rise of Wife Rental in Modern Society) ने इस चलन (Relationship Trends) के बारे में पूरी दुनिया को बताया है। इस किताब में बताया गया है कि थाईलैंड में पत्नी किराये पर रखने की विवादास्पद प्रथा कैसे तेजी से अब बढ़ रही है और यह आय का एक प्रमुख स्रोत बनती जा रही है।

पर्यटक करते हैं पत्नी हायर पर्यटन समाचार यह है कि थाईलैंड में बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक आते हैं। देश में दूर दराज और गांवों की लड़कियां पैसों के लिए पर्यटकों की रेंटल वाइफ बनती हैं। यह ट्रेंड थाईलैंड के पटाया के रेड लाइट इलाके, बार और नाइट क्लबों से अपना व्यवसाय चलाते हैं. थाईलैंड में यह व्यवसाय के रूप में तेजी से फैल रहा है।

तेजी से फलता-फूलता बिजनेस थाईलैंड में रेंटल वाइफ की विवादास्पद प्रथा है। गरीब पृष्ठभूमि की महिलाएं पैसा कमाने के लिए विदेशी पर्यटकों की पत्नी बनकर रहना शुरू कर देती हैं। यह व्यवस्था कोई औपचारिक विवाह नहीं है। एक अस्थाई अनुबंध होता है और कुछ दिनों से लेकर कई महीनों तक के लिए किया जाता है। महिलाएं पैसा कमाने और परिवार का भरण-पोषण करने के लिए इस तरह के काम करती हैं। ये महिलाएं मुख्य रूप से बार या नाइट क्लब में काम करती हैं और बेहतर ग्राहक मिलने पर रेंटल वाइफ बन जाती हैं। किराए की रकम महिला की उम्र, सुंदरता, शिक्षा और समय के अनुसार तय होती है। किताब में लिखा है कि रकम 1600 डॉलर से 116000 डॉलर तक हो सकती है। हैरत की बात है कि इस प्रथा को लेकर थाईलैंड में कोई कानून नहीं है।