स्वीडन और फिनलैंड के नाटो में शामिल होने की वार्ता पर तुर्की ने दिया बड़ा अपडेट

स्वीडन और फिनलैंड के नाटो में शामिल होने की वार्ता पर तुर्की ने दिया बड़ा अपडेट

नई दिल्लीPublished: Feb 27, 2023 02:20:09 pm Submitted by: Tanay Mishra

Turkey Gives Update On NATO Bid Talks Of Sweden & Finland: पिछले कुछ साल से स्वीडन और फिनलैंड के नाटो का मेंबर बनने बात चल रही है। पर लंबे समय और काफी प्रयास के बाद भी अब तक दोनों देश नाटो के मेंबर नहीं बन पाए हैं। आज ही तुर्की ने इन दोनों देशों के नाटो का मेंबर बनने के प्रस्ताव के बारे में एक अपडेट दिया है।

Turkey gives update on NATO bid talks with Sweden and Finland