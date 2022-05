चीन ताइवान पर अगर हमला करेगा तो अमेरिका उसके डिफेन्स में खड़ा होगा- अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन

US Warn China: QUAD की बैठक से पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने चीन को चेतावनी दी है और कहा है कि यदि वो ताइवान पर हमला करने की सोच रहा तो अमेरिका भी सैन्य सहायता के साथ तैयार है। अमेरिका ने चीन को किसी भी तरह के बल प्रयोग से बचने के लिए कहा है।

जापान की राजधानी टोक्यो में क्वाड समिट होनी है। इससे पहले ही जो बाइडन ने चीन को खरी-खरी सुनाई है और ताइवान पर हमला करने के परिणामों को भुगतने के लिए तैयार रहने के लिए भी कहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अगर चीन ने ताइवान ने हमला किया तो वो हस्तक्षेप करेगा और उसे सैन्य मदद भी देगा। अमेरिका ने चीन को सख्त चेतावनी दी है कि वो ताइवान के साथ किसी भी तरह का बल प्रयोग नहीं कर सकता है। जापान दौरे के दूसरे दिन टोक्यो में जो बाइडन ने कहा कि ये अमेरिका की जिम्मेदारी है कि वो स्व-शासित द्वीप की रक्षा करे।

