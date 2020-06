NORTH KOREA: कौन है, जो किम जोंग का उत्तराधिकारी बनने जा रहा है

-किम यो जोंग इस वक्त सत्ताधारी पार्टी की उपाध्यक्ष और पोलित ब्यूरो की सदस्य हैं

-किम जोंग से भी खरनाक मंसूबे रखती हैं उनकी छोटी बहन (Kim yo Jong is also more dangerous than her brother kim jong un)