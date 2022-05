क्या Brock Lesner और Roman Reigns का WWE करियर हुआ खत्म! इस बड़े इवेंट का नही होंगे हिस्सा

ये भी पढ़ें - WWE में कौन ज्यादा खतरनाक है? भारतीय सुपरस्टार Veer Mahan या Omos WWE के लिए मनी इन द बैंक (Money in the Bank) इवेंट एक टेड़ी खीर बन गया है। आपको बता दें कि Money in the Bank 2022, WWE के PPV इवेंट में से एक बड़ा इवेंट है। इस इवेंट को जीतने वाला रेसलर (Male/Female) को एक ब्रीफकेस मिलता है जिसे मनी इन द बैंक कहतें है। इस इवेंट को जीतने वाला रेसलर कभी भी स्मैकडाउन (Smackdown) और रॉ (Raw) के चैंपियन के साथ चैंपियनशिप मैच करने के लिए चुनौती पेश कर सकता है।बता देंगे कि इस बार के Money in the bank 2022 से WWE ने कुछ बड़े सुपरस्टार को इस इवेंट से हटा दिया है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के यूनिवर्सल चैंपियन (WWE Universal Champion) रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर स्मैकडाउन विमेंस चैंपियन रोंडा राउसी, बेकी लिंच, बॉबी लैशले, शारलेट फ्लेयर जैसे फेमस सुपरस्टार को इस इवेंट से हटाने का निर्णय लिया गया है। इनकी जगह नए सुपरस्टार जिसमें कॉडी रोड्स, रिया रिप्ले, मैट रिडल, प्रिंयका ब्लेयर और स्ट्रीट प्रॉफिट को जगह दी गई है। हालांकि अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने साफ नहीं किया है कि यह ऐसा क्यों किया गया है