WWE: आखिरकार मिस्टीरियो फैमिली ने Veer Mahan से ले ही लिया बदला, डोमनिक की उल्टी गिनती शुरू

इस हफ्ते की मंडे नाइट रॉ (Monday Night Raw this Week) में वीर महान का कोई मैच तो नहीं हुआ, लेकिन वह डब्ल्यूडब्ल्यूई हॉल ऑफ फेम (WWE Hall of fame) जेरी द किंग लॉलर (Jerry the king Lawler) के कोर्ट सेगमेंट में वीर महान गेस्ट थे। इस इंटरव्यू के दौरान लॉलर ने वीर महान से उनकी कामयाबी पर सवाल पूछा, पर वीर ने कोई जबाब नही दिया। इसके बाद लॉलर ने सवाल पलटते हुए वीर महान से पूछा कि आखिर उन्होंने मिस्टीरियो फैमिली पर अटैक क्यों किया? वीर ने इस सवाल का भी कोई जबाब नही दिया।फिर किंग लॉलर ने मजाकिया तौर पर वीर से कहा कि मिस्टीरियो फैमिली उनका मजाक बनाती हैं, यहां पर Veer Mahan के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने गुस्से भरे स्वर में कहा "मैं यहां मजाक करने के लिए नहीं हूं। रे मिस्टीरियो एक लैजेंड हैं, लेकिन वो इस समय अपने बेटे डॉमिनिक के बारे में चिंता करने में ज्यादा बिजी हैं। रे मिस्टीरियो काफी कमजोर हो गए हैं और इसी वजह से मैं इन दोनों के ऊपर अटैक कर रहा हूं।"